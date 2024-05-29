Симоньян оценила готовность Запада к третьей мировой войне
Симоньян: Запад не готов к третьей мировой войне, он лишь испытывает Россию
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад не готов к третьей мировой войне, а испытывает Россию на прочность и "доиспытывается", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право среди прочего атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В свою очередь, президент России Владимир Путин на фоне заявлений Столтенберга сказал, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.
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"Я не вижу никакого другого выхода, кроме того, что в какой-то момент мы будем вынуждены предъявить им ультиматум. Потому что и наносить удары этим оружием по нашей территории они разрешат, и ввести войска НАТО непосредственно на территорию Украины рано или поздно они разрешат. И мы должны будем сказать: "Дорогие наши бывшие друзья, вы больше даже не притворяйтесь, что вы просто помогаете Украине. Вы руками Украины ведете войну против России. Значит, Россия признает, что она ведет с вами войну со всеми вытекающими последствиями и всеми доступными ей средствами… А они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и "доиспытываются", — сказала Симоньян.
По ее мнению, в таком случае "заднюю" даст Запад, а не Россия, "потому что мы не уступим ни свой Крым, ни свой Донбасс". "Я не вижу никаких возможностей, чтобы даже в мыслях наш народ и наш президент отказались бы от того, что мы вернули", - подчеркнула Симоньян.
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