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Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
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22:33 29.05.2024 (обновлено: 23:34 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html
Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ
Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Киеву применять переданное Западом вооружение для ударов вглубь России, пишет издание Politico со... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:33
2024-05-29T23:34
в мире
германия
россия
киев
олаф шольц
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politico
украина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Киеву применять переданное Западом вооружение для ударов вглубь России, пишет издание Politico со ссылкой на источник. &quot;Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России&quot;, — говорится в публикации.Как заявил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории России. По его словам, это часть конфиденциальных договоренностей между странами-партнерами. Ранее сегодня Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России, не стал вступать с ним в противоречие. Он ответил, что Киев "имеет законное право защищаться".Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240529/smi-1949086041.html
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в мире, германия, россия, киев, олаф шольц, эммануэль макрон, politico, украина
В мире, Германия, Россия, Киев, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Politico, Украина
Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ

Politico: Шольц выступает за использование западного оружия для ударов по России

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Киеву применять переданное Западом вооружение для ударов вглубь России, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
«

"Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России", — говорится в публикации.

Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Вчера, 11:35
Как заявил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории России. По его словам, это часть конфиденциальных договоренностей между странами-партнерами.
Ранее сегодня Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по России, не стал вступать с ним в противоречие. Он ответил, что Киев "имеет законное право защищаться".
Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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