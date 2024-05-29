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Путин подписал закон о регулировании рыболовства - РИА Новости, 29.05.2024
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14:07 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949119424.html
Путин подписал закон о регулировании рыболовства
Путин подписал закон о регулировании рыболовства - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон о регулировании рыболовства
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:07
2024-05-29T14:07
экономика
россия
черное море
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в действующее законодательство в целях создания благоприятных условий для ведения промысла не только в рыбохозяйственных бассейнах на территории России, но и в районах действия международных договоров. При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна. Правительство РФ будет устанавливать порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров, а Росрыболовство – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается. Эти изменения призваны повысить эффективность регулирования рыболовства в таких районах. Помимо этого, в районах действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином России. Кроме того, рыболовам, использующим суда, в обязательном порядке оснащенные техническими средствами контроля, разрешается до 1 января 2026 года вести рыболовный журнал не только в электронном, но и в бумажном виде. Сейчас они обязаны вести этот журнал только в электронном виде. Однако в Азовском и Черном морях, например, вблизи Крыма и Северного Приазовья, это невозможно – там уже долгое время нет связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Закон, который содержит и некоторые другие изменения, вступает в силу с 1 декабря 2024 года, а норма об использовании бумажного рыболовного журнала – со дня официального опубликования закона.
https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html
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экономика, россия, черное море, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Черное море, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин подписал закон о регулировании рыболовства

Путин подписал закон о совершенствования правоотношений в области рыболовства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в действующее законодательство в целях создания благоприятных условий для ведения промысла не только в рыбохозяйственных бассейнах на территории России, но и в районах действия международных договоров.
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При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна.
Правительство РФ будет устанавливать порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров, а Росрыболовство – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается. Эти изменения призваны повысить эффективность регулирования рыболовства в таких районах.
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Помимо этого, в районах действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином России.
Кроме того, рыболовам, использующим суда, в обязательном порядке оснащенные техническими средствами контроля, разрешается до 1 января 2026 года вести рыболовный журнал не только в электронном, но и в бумажном виде. Сейчас они обязаны вести этот журнал только в электронном виде. Однако в Азовском и Черном морях, например, вблизи Крыма и Северного Приазовья, это невозможно – там уже долгое время нет связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Закон, который содержит и некоторые другие изменения, вступает в силу с 1 декабря 2024 года, а норма об использовании бумажного рыболовного журнала – со дня официального опубликования закона.
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ЭкономикаРоссияЧерное мореВладимир ПутинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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