https://ria.ru/20240529/putin-1949119424.html

Путин подписал закон о регулировании рыболовства

Путин подписал закон о регулировании рыболовства - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон о регулировании рыболовства

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:07

2024-05-29T14:07

2024-05-29T14:07

экономика

россия

черное море

владимир путин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правоотношений в области рыболовства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в действующее законодательство в целях создания благоприятных условий для ведения промысла не только в рыбохозяйственных бассейнах на территории России, но и в районах действия международных договоров. При этом ряд полномочий переходит от Росрыболовства к Минсельхозу – в том числе по установлению общего допустимого улова водных биоресурсов и перечня их видов, в отношении которых устанавливается такой лимит, для каждого рыбохозяйственного бассейна. Правительство РФ будет устанавливать порядок определения и утверждения общего допустимого улова в районах действия международных договоров, а Росрыболовство – перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых он устанавливается. Эти изменения призваны повысить эффективность регулирования рыболовства в таких районах. Помимо этого, в районах действия международных договоров виды и объемы добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ на конкретный календарный год в случае отсутствия решений межгосударственных органов по ним будут определяться в порядке, установленном кабмином России. Кроме того, рыболовам, использующим суда, в обязательном порядке оснащенные техническими средствами контроля, разрешается до 1 января 2026 года вести рыболовный журнал не только в электронном, но и в бумажном виде. Сейчас они обязаны вести этот журнал только в электронном виде. Однако в Азовском и Черном морях, например, вблизи Крыма и Северного Приазовья, это невозможно – там уже долгое время нет связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Закон, который содержит и некоторые другие изменения, вступает в силу с 1 декабря 2024 года, а норма об использовании бумажного рыболовного журнала – со дня официального опубликования закона.

https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

россия

черное море

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экономика, россия, черное море, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)