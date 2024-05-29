https://ria.ru/20240529/premiya-1949199517.html
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству" - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"
Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:39
2024-05-29T18:39
2024-05-29T18:39
религия
москва
фонд президентских грантов
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878156856_0:79:3001:1767_1920x0_80_0_0_2e18e79138cdcca38e7e5baeb8c96a54.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости основатель центра Лана Журкина."Впервые премию мы вручили в прошлом году. Мы решили, что будем отмечать индивидуальный вклад человека в дело помощи нуждающимся, а не участие организации или ее руководителя. Любить окружающих бывает очень сложно, не всегда люди вокруг нас доброжелательны и ухожены. Но находятся подвижники, для которых чужая беда воспринимается как личная трагедия. Именно такие люди становятся лауреатами нашей премии", — рассказала Журкина.По ее словам, цель премии – отметить участие и милосердие людей, помогающих тем, кто остро нуждается в поддержке.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни – врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели – вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов.
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878156856_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e70318c8ebaf1b33e7ed8f8a1559a82e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, фонд президентских грантов, религия
Религия, Москва, Фонд президентских грантов, Религия
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"
Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в Москве
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости основатель центра Лана Журкина.
"Впервые премию мы вручили в прошлом году. Мы решили, что будем отмечать индивидуальный вклад человека в дело помощи нуждающимся, а не участие организации или ее руководителя. Любить окружающих бывает очень сложно, не всегда люди вокруг нас доброжелательны и ухожены. Но находятся подвижники, для которых чужая беда воспринимается как личная трагедия. Именно такие люди становятся лауреатами нашей премии", — рассказала Журкина.
По ее словам, цель премии – отметить участие и милосердие людей, помогающих тем, кто остро нуждается в поддержке.
Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни – врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели – вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов
.