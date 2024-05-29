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В Москве вручат премию "За любовь к человечеству" - РИА Новости, 29.05.2024
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Религия
 
18:39 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/premiya-1949199517.html
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству" - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"
Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:39
2024-05-29T18:39
религия
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости основатель центра Лана Журкина."Впервые премию мы вручили в прошлом году. Мы решили, что будем отмечать индивидуальный вклад человека в дело помощи нуждающимся, а не участие организации или ее руководителя. Любить окружающих бывает очень сложно, не всегда люди вокруг нас доброжелательны и ухожены. Но находятся подвижники, для которых чужая беда воспринимается как личная трагедия. Именно такие люди становятся лауреатами нашей премии", — рассказала Журкина.По ее словам, цель премии – отметить участие и милосердие людей, помогающих тем, кто остро нуждается в поддержке.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни – врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели – вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов.
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
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москва, фонд президентских грантов, религия
Религия, Москва, Фонд президентских грантов, Религия
В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"

Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в Москве

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабота благотворительного проекта "Социальный Патруль" в Санкт-Петербурге
Работа благотворительного проекта Социальный Патруль в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости основатель центра Лана Журкина.
"Впервые премию мы вручили в прошлом году. Мы решили, что будем отмечать индивидуальный вклад человека в дело помощи нуждающимся, а не участие организации или ее руководителя. Любить окружающих бывает очень сложно, не всегда люди вокруг нас доброжелательны и ухожены. Но находятся подвижники, для которых чужая беда воспринимается как личная трагедия. Именно такие люди становятся лауреатами нашей премии", — рассказала Журкина.
По ее словам, цель премии – отметить участие и милосердие людей, помогающих тем, кто остро нуждается в поддержке.
Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни – врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели – вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов.
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