https://ria.ru/20240529/premiya-1949199517.html

В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"

В Москве вручат премию "За любовь к человечеству" - РИА Новости, 29.05.2024

В Москве вручат премию "За любовь к человечеству"

Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:39

2024-05-29T18:39

2024-05-29T18:39

религия

москва

фонд президентских грантов

религия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премию "За любовь к человечеству" вручат 31 мая в московском благотворительном центре "Дом друзей", который помогает бездомным людям, рассказала РИА Новости основатель центра Лана Журкина."Впервые премию мы вручили в прошлом году. Мы решили, что будем отмечать индивидуальный вклад человека в дело помощи нуждающимся, а не участие организации или ее руководителя. Любить окружающих бывает очень сложно, не всегда люди вокруг нас доброжелательны и ухожены. Но находятся подвижники, для которых чужая беда воспринимается как личная трагедия. Именно такие люди становятся лауреатами нашей премии", — рассказала Журкина.По ее словам, цель премии – отметить участие и милосердие людей, помогающих тем, кто остро нуждается в поддержке.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В 2023 году центр помог 600 людям, лишенным жилья, социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь. В реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни – врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели – вернуть человека в общество. Проект поддерживается Фондом президентских грантов.

https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, фонд президентских грантов, религия