https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html

Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных

Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных - РИА Новости, 29.05.2024

Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных

Работу по возвращению военнопленных приостановили из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет надуманные требования, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:31

2024-05-29T10:31

2024-05-29T12:18

россия

украина

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работу по возвращению военнопленных приостановили из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет надуманные требования, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы."К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала она.Омбудсмен отдельно поблагодарила Министерство обороны России за работу по возвращению людей из плена."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. По ее словам, Владимир Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Москалькова в 2023 году указывала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Украины, которая вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Киев, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, общество, татьяна москалькова