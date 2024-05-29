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Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных - РИА Новости, 29.05.2024
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10:31 29.05.2024 (обновлено: 12:18 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html
Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных
Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных - РИА Новости, 29.05.2024
Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных
Работу по возвращению военнопленных приостановили из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет надуманные требования, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:31
2024-05-29T12:18
россия
украина
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работу по возвращению военнопленных приостановили из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет надуманные требования, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы.&quot;К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены&quot;, — сказала она.Омбудсмен отдельно поблагодарила Министерство обороны России за работу по возвращению людей из плена."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. По ее словам, Владимир Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Москалькова в 2023 году указывала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Украины, которая вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Киев, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html
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россия, украина, общество, татьяна москалькова
Россия, Украина, Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова назвала причину приостановки работы по возвращению пленных

Москалькова: работу по возвращению пленных приостановили из-за требований Киева

© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Перейти в медиабанк
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работу по возвращению военнопленных приостановили из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет надуманные требования, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное ﻿заседание комитетов Госдумы.
«

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала она.

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Омбудсмен отдельно поблагодарила Министерство обороны России за работу по возвращению людей из плена.
"Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. По ее словам, Владимир Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.
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Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Москалькова в 2023 году указывала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Украины, которая вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Киев, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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