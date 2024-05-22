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Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - РИА Новости, 22.05.2024
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18:41 22.05.2024 (обновлено: 19:20 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html
Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - РИА Новости, 22.05.2024
Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:41
2024-05-22T19:20
киев
вооруженные силы украины
в мире
россия
москва
маргарита симоньян
татьяна москалькова
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать."Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — написала она в Telegram-канале.Ранее в среду Симоньян анонсировала эту публикацию. Она отметила, что Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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киев, вооруженные силы украины, в мире, россия, москва, маргарита симоньян, татьяна москалькова
Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Москва, Маргарита Симоньян, Татьяна Москалькова
Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

Симоньян опубликовала список 500 пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.
«
"Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — написала она в Telegram-канале.
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
1 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
2 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
3 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
5 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
6 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
10 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
11 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
13 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
14 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
15 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
1 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
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Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
3 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
4 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
5 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
6 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
7 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
8 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
9 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
10 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
11 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
12 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
13 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
14 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
15 из 15
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
1 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
2 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
3 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
4 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
5 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
6 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
7 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
8 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
9 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
10 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
11 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
12 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
1 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
2 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
3 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
4 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
5 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
6 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
7 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
8 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
9 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
10 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
11 из 12
Список 500 украинских военнопленных, опубликованный Маргаритой Симоньян
12 из 12
Ранее в среду Симоньян анонсировала эту публикацию. Она отметила, что Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

Список 38 военнослужащих ВСУ, согласованных с украинской стороной

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

1 из 3

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

Список 38 военнослужащих ВСУ, согласованных с украинской стороной

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

2 из 3

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

Список 38 военнослужащих ВСУ, согласованных с украинской стороной

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

3 из 3

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

1 из 3

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

2 из 3

Список из 38 военнослужащих ВСУ, согласованный с украинской стороной

3 из 3
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Солдаты ВСУ на Донецком направлении готовы сдаться в плен, сообщил боец
20 мая, 05:05
 
КиевВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияМоскваМаргарита СимоньянТатьяна Москалькова
 
 
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