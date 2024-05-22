https://ria.ru/20240522/spisok-1947733421.html

Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - РИА Новости, 22.05.2024

Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:41

2024-05-22T18:41

2024-05-22T19:20

киев

вооруженные силы украины

в мире

россия

москва

маргарита симоньян

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184616_0:275:3105:2022_1920x0_80_0_0_ccaa97fd50cb7418b297b1b2cf902cc9.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать."Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — написала она в Telegram-канале.Ранее в среду Симоньян анонсировала эту публикацию. Она отметила, что Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 "азовцев и Ко" (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240520/spetsoperatsiya-1947084485.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, вооруженные силы украины, в мире, россия, москва, маргарита симоньян, татьяна москалькова