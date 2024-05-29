https://ria.ru/20240529/petstsi-1949227086.html

Главу Конференции католических епископов России госпитализировали

Главу Конференции католических епископов России госпитализировали - РИА Новости, 29.05.2024

Главу Конференции католических епископов России госпитализировали

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Католической... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:04

2024-05-29T21:04

2024-05-29T21:04

религия

россия

москва

павел пецци

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МОСКВА, 29 мая -РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Дорогие братья и сестры, владыка Павел госпитализирован из-за проблем с кишечником, решается вопрос об операции. Просим молиться о скорейшем выздоровлении и крепости духа для владыки", - говорится в сообщении Горбунова в Telegram-канале архиепархии.

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россия, москва, павел пецци