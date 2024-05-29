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Главу Конференции католических епископов России госпитализировали - РИА Новости, 29.05.2024
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Религия
 
21:04 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/petstsi-1949227086.html
Главу Конференции католических епископов России госпитализировали
Главу Конференции католических епископов России госпитализировали - РИА Новости, 29.05.2024
Главу Конференции католических епископов России госпитализировали
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Католической... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:04
2024-05-29T21:04
религия
россия
москва
павел пецци
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МОСКВА, 29 мая -РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Дорогие братья и сестры, владыка Павел госпитализирован из-за проблем с кишечником, решается вопрос об операции. Просим молиться о скорейшем выздоровлении и крепости духа для владыки", - говорится в сообщении Горбунова в Telegram-канале архиепархии.
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россия, москва, павел пецци
Религия, Россия, Москва, Павел Пецци
Главу Конференции католических епископов России госпитализировали

Главу Конференции католических епископов России Павла Пецци госпитализировали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПавел Пецци
Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павел Пецци. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая -РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
«
"Дорогие братья и сестры, владыка Павел госпитализирован из-за проблем с кишечником, решается вопрос об операции. Просим молиться о скорейшем выздоровлении и крепости духа для владыки", - говорится в сообщении Горбунова в Telegram-канале архиепархии.
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