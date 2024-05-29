Рейтинг@Mail.ru
"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/otvet-1949097647.html
"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев
"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев - РИА Новости, 29.05.2024
"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев
Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:32
2024-05-29T12:32
в мире
россия
украина
узбекистан
владимир путин
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948963781_0:37:3208:1842_1920x0_80_0_0_659966c2d05106f9582ebb6f08c18af2.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по российской территории обеспокоило читателей британского издания Daily Mail.Накануне Путин отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют."Западу нужно наконец прислушаться и прекратить этот конфликт, заключите мир", — подчеркнул two – 30 characters."США спровоцировали этот конфликт, Великобритания продолжает злить Россию, говоря о вводе войск на Украину. Может быть, мы на Западе не должны быть такими надменными в сторону России и должны остановить постоянные провокации", —поделился allsop09."У России есть право защищать себя от западного оружия. Последний раз, когда я проверял информацию, я не увидел того, что Россия атаковала Запад, поэтому передача Украине оружия для нанесения ударов по России – это акт войны", — отметил Bobby11."Мы воевали в чужих конфликтах на протяжении долгого времени. Кто-нибудь удивлен сейчас? Нам нужно было стремиться к мирным переговорам и сохранению жизней, но нет, мы всегда хотим вмешаться в дела, которые нас не касаются", — заключила Sherry.В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html
россия
украина
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948963781_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_4b697217ed59c72d3680bb1f2956f8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, узбекистан, владимир путин, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Узбекистан, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО

"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по российской территории обеспокоило читателей британского издания Daily Mail.
Накануне Путин отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
Французские военные во время учений в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
09:05
"Западу нужно наконец прислушаться и прекратить этот конфликт, заключите мир", — подчеркнул two – 30 characters.
"США спровоцировали этот конфликт, Великобритания продолжает злить Россию, говоря о вводе войск на Украину. Может быть, мы на Западе не должны быть такими надменными в сторону России и должны остановить постоянные провокации", —поделился allsop09.
"У России есть право защищать себя от западного оружия. Последний раз, когда я проверял информацию, я не увидел того, что Россия атаковала Запад, поэтому передача Украине оружия для нанесения ударов по России – это акт войны", — отметил Bobby11.
"Мы воевали в чужих конфликтах на протяжении долгого времени. Кто-нибудь удивлен сейчас? Нам нужно было стремиться к мирным переговорам и сохранению жизней, но нет, мы всегда хотим вмешаться в дела, которые нас не касаются", — заключила Sherry.
В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России
10:01
 
В миреРоссияУкраинаУзбекистанВладимир ПутинЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала