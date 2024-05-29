"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по российской территории обеспокоило читателей британского издания Daily Mail.
"Западу нужно наконец прислушаться и прекратить этот конфликт, заключите мир", — подчеркнул two – 30 characters.
"США спровоцировали этот конфликт, Великобритания продолжает злить Россию, говоря о вводе войск на Украину. Может быть, мы на Западе не должны быть такими надменными в сторону России и должны остановить постоянные провокации", —поделился allsop09.
"У России есть право защищать себя от западного оружия. Последний раз, когда я проверял информацию, я не увидел того, что Россия атаковала Запад, поэтому передача Украине оружия для нанесения ударов по России – это акт войны", — отметил Bobby11.
"Мы воевали в чужих конфликтах на протяжении долгого времени. Кто-нибудь удивлен сейчас? Нам нужно было стремиться к мирным переговорам и сохранению жизней, но нет, мы всегда хотим вмешаться в дела, которые нас не касаются", — заключила Sherry.
В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".