https://ria.ru/20240529/otvet-1949097647.html

"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев

"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев - РИА Новости, 29.05.2024

"Нужно прислушаться": ответ Путина на угрозы Запада испугал британцев

Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:32

2024-05-29T12:32

2024-05-29T12:32

в мире

россия

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владимир путин

йенс столтенберг

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан на фоне разговоров о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по российской территории обеспокоило читателей британского издания Daily Mail.Накануне Путин отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют."Западу нужно наконец прислушаться и прекратить этот конфликт, заключите мир", — подчеркнул two – 30 characters."США спровоцировали этот конфликт, Великобритания продолжает злить Россию, говоря о вводе войск на Украину. Может быть, мы на Западе не должны быть такими надменными в сторону России и должны остановить постоянные провокации", —поделился allsop09."У России есть право защищать себя от западного оружия. Последний раз, когда я проверял информацию, я не увидел того, что Россия атаковала Запад, поэтому передача Украине оружия для нанесения ударов по России – это акт войны", — отметил Bobby11."Мы воевали в чужих конфликтах на протяжении долгого времени. Кто-нибудь удивлен сейчас? Нам нужно было стремиться к мирным переговорам и сохранению жизней, но нет, мы всегда хотим вмешаться в дела, которые нас не касаются", — заключила Sherry.В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html

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в мире, россия, украина, узбекистан, владимир путин, йенс столтенберг, сергей лавров, нато