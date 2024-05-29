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Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы - РИА Новости, 29.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:58 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/orden-1949242194.html
Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы
Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы - РИА Новости, 29.05.2024
Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:58
2024-05-29T23:58
культура
россия
владимир путин
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владимир мединский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова, который написал книгу "Владимир Путин. Из летописи ХХІ века", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мясникова Александра Леонидовича, члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", - говорится в документе. Книга Мясникова про действующего главу государства стала 25-й и завершающей в серии "Собиратели земли русской". Она появилась в продаже в феврале. Идея создания принадлежит помощнику президента РФ, главе Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому.
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россия, владимир путин, александр мясников (врач), владимир мединский, союз писателей россии
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Мясников (врач), Владимир Мединский, Союз писателей России
Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы

Путин наградил орденом Дружбы Александра Мясникова, написавшего про него книгу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация книги писателя и историка Александра Мясникова "Владимир Путин. Из летописи XXI века"
Презентация книги писателя и историка Александра Мясникова Владимир Путин. Из летописи XXI века - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Презентация книги писателя и историка Александра Мясникова "Владимир Путин. Из летописи XXI века" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова, который написал книгу "Владимир Путин. Из летописи ХХІ века", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мясникова Александра Леонидовича, члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", - говорится в документе.
Книга Мясникова про действующего главу государства стала 25-й и завершающей в серии "Собиратели земли русской". Она появилась в продаже в феврале. Идея создания принадлежит помощнику президента РФ, главе Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому.
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