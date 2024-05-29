Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы
Путин наградил орденом Дружбы Александра Мясникова, написавшего про него книгу
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация книги писателя и историка Александра Мясникова "Владимир Путин. Из летописи XXI века"
Презентация книги писателя и историка Александра Мясникова "Владимир Путин. Из летописи XXI века" . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова, который написал книгу "Владимир Путин. Из летописи ХХІ века", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мясникова Александра Леонидовича, члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", - говорится в документе.
Книга Мясникова про действующего главу государства стала 25-й и завершающей в серии "Собиратели земли русской". Она появилась в продаже в феврале. Идея создания принадлежит помощнику президента РФ, главе Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому.