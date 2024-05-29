https://ria.ru/20240529/orden-1949242194.html

Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы

Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы - РИА Новости, 29.05.2024

Путин наградил писателя Мясникова орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:58

2024-05-29T23:58

2024-05-29T23:58

культура

россия

владимир путин

александр мясников (врач)

владимир мединский

союз писателей россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", писателя Александра Мясникова, который написал книгу "Владимир Путин. Из летописи ХХІ века", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мясникова Александра Леонидовича, члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", - говорится в документе. Книга Мясникова про действующего главу государства стала 25-й и завершающей в серии "Собиратели земли русской". Она появилась в продаже в феврале. Идея создания принадлежит помощнику президента РФ, главе Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому.

https://ria.ru/20240529/orden-1949240925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, александр мясников (врач), владимир мединский, союз писателей россии