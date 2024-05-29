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Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории - РИА Новости, 29.05.2024
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22:42 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории - РИА Новости, 29.05.2024
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:42
2024-05-29T22:42
в мире
брюссель
венгрия
европа
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать политик с опытом премьер-министра. Отвечая на вопрос французского издания Point, Орбан заявил, что пока слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии. "Что мы должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и т. д. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите", - сказал он. Орбан добавил, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку тогда он сможет управлять "такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост главы Еврокомиссии. Сам Орбан ранее заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934884803.html
https://ria.ru/20240116/orban-1921703916.html
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в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Брюссель, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

Орбан: нынешнее руководство ЕК — худшее в истории, необходимо от него избавиться

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать политик с опытом премьер-министра.
Отвечая на вопрос французского издания Point, Орбан заявил, что пока слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии.
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"Что мы должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и т. д. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите", - сказал он.
Орбан добавил, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку тогда он сможет управлять "такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост главы Еврокомиссии. Сам Орбан ранее заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию.
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Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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В миреБрюссельВенгрияЕвропаВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвросовет
 
 
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