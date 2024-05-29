Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории
Орбан: нынешнее руководство ЕК — худшее в истории, необходимо от него избавиться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать политик с опытом премьер-министра.
Отвечая на вопрос французского издания Point, Орбан заявил, что пока слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии.
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"Что мы должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и т. д. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите", - сказал он.
Орбан добавил, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку тогда он сможет управлять "такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост главы Еврокомиссии. Сам Орбан ранее заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию.
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Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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