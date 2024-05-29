https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html

Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории - РИА Новости, 29.05.2024

Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T22:42

2024-05-29T22:42

2024-05-29T22:42

в мире

брюссель

венгрия

европа

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Еврокомиссии - худшее в истории, необходимо от него избавиться, новым главой должен стать политик с опытом премьер-министра. Отвечая на вопрос французского издания Point, Орбан заявил, что пока слишком рано называть конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии. "Что мы должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и т. д. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите", - сказал он. Орбан добавил, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку тогда он сможет управлять "такими сложными предметами, как война, конкурентоспособность и иммиграция". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Орбан не заинтересован в том, чтобы занимать пост главы Еврокомиссии. Сам Орбан ранее заявлял, что не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в Брюсселе, считает своим полем деятельности только Венгрию. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934884803.html

https://ria.ru/20240116/orban-1921703916.html

брюссель

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет