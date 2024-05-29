https://ria.ru/20240529/nikitin-1949205369.html

Никитин: возможности соцконтракта для многодетных семей будут расширены

Никитин: возможности соцконтракта для многодетных семей будут расширены - РИА Новости, 29.05.2024

Никитин: возможности соцконтракта для многодетных семей будут расширены

Возможности соцконтракта для многодетных семей будут расширены в новых нацпроектах, это согласовано с минтрудом РФ, рассказал председатель комиссии Госсовета по РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:59

2024-05-29T18:59

2024-05-29T19:59

новгородская область

андрей никитин (политик)

многодетные семьи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Возможности соцконтракта для многодетных семей будут расширены в новых нацпроектах, это согласовано с минтрудом РФ, рассказал председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Никитин отметил, что новый национальный проект "Семья" будет содействовать приросту ожидаемой продолжительности жизни, развитию программы по охране материнства и детства, системы долговременного ухода, модернизации и строительству соцучреждений. Результаты дала и цифровизация: из дома можно записаться к врачу, подобрать меры соцподдержки. Никитин предложил продолжить эти практики. "Сегодня преодолены риски роста бедности. Мы достигли показателя по стране – 8,5%. Существенный вклад здесь вносит единый подход к мерам соцподдержки населения и программа социальных контрактов. С Министерством труда России мы уже согласовали механизмы расширения возможностей соцконтракта для многодетных семей на новый цикл национальных проектов", - сообщил Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. Он уточнил, что снижению уровня бедности будет способствовать и поручение президента по введению новых подходов к системе оплаты труда с 2027 года для работников бюджетной сферы и ускоренное повышение МРОТ.

https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html

новгородская область

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Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), многодетные семьи