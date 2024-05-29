https://ria.ru/20240529/nikitin-1949203976.html

Никитин предложил оценить нацпроекты в разрезе интересов семьи

Никитин предложил оценить нацпроекты в разрезе интересов семьи - РИА Новости, 29.05.2024

Никитин предложил оценить нацпроекты в разрезе интересов семьи

Необходимо провести аудит разрабатываемых национальных проектов на соответствие интересам семьи, заявил председатель комиссии Госсовета по соцполитике,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:55

2024-05-29T18:55

2024-05-29T20:00

новгородская область

андрей никитин (политик)

нацпроекты

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Необходимо провести аудит разрабатываемых национальных проектов на соответствие интересам семьи, заявил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он уточнил, что единственная возможность реализовать национальные цели развития – поставить на первое место во всех нацпроектах интересы семьи. Главным, по его словам, должен быть принцип "семейноцентричности". "Предлагаю провести аудит всех разрабатываемых сейчас нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. Понять, что всё, что мы сейчас делаем, реально направлено на интересы семей и детей. Наверное, есть целесообразность разработать некий стандарт малого города или населённого пункта. Он должен отвечать на такие простые вопросы: какая инфраструктура, какие сервисы должны быть в комфортном городе, какое качество жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. По словам Никитина, надо оценить на соответствие новому стандарту все нацпроекты, сделав акцент на регионах "демографической зимы". Среди других задач - необходимость частой статистической оценки суммарного коэффициента рождаемости, уровня бедности, расширение сети семейных МФЦ, совершенствование социальных услуг для семей с детьми. Никитин отметил, что также надо модернизировать объекты культуры: музеи, музыкальные школы, дома культуры. Кроме того, подумать о расширении программ подготовки управленческих государственных и муниципальных команд, которые на местах будут реализовывать новые национальные проекты.

https://ria.ru/20240527/stazhirovka-1948580169.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), нацпроекты