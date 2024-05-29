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"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 29.05.2024
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20:49 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html
"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО
"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 29.05.2024
"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО
Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:49
2024-05-29T20:49
в мире
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алессандро орсини
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории", — заявил эксперт.Орсини напомнил, что оружие, которое россияне используют в зоне специальной операции, поступает из России — а оружие, которое украинцы используют против россиян, поступает из соседних стран НАТО.Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html
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в мире, россия, украина, европа, йенс столтенберг, владимир путин, алессандро орсини, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Алессандро Орсини, НАТО
"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО

Политолог Орсини: Россия имеет право наносить удары по территории НАТО

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
"Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории", — заявил эксперт.
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Орсини напомнил, что оружие, которое россияне используют в зоне специальной операции, поступает из России — а оружие, которое украинцы используют против россиян, поступает из соседних стран НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияУкраинаЕвропаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинАлессандро ОрсиниНАТО
 
 
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