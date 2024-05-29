"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО
Политолог Орсини: Россия имеет право наносить удары по территории НАТО
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
"Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории", — заявил эксперт.
Орсини напомнил, что оружие, которое россияне используют в зоне специальной операции, поступает из России — а оружие, которое украинцы используют против россиян, поступает из соседних стран НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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