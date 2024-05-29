https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html

"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО

"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 29.05.2024

"Путин имеет право". На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО

Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:49

2024-05-29T20:49

2024-05-29T20:49

в мире

россия

украина

европа

йенс столтенберг

владимир путин

алессандро орсини

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия после заявления генсека Йенса Столтенберга имеет право наносить удары по территории стран НАТО, где размещено оружие для Украины, заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории", — заявил эксперт.Орсини напомнил, что оружие, которое россияне используют в зоне специальной операции, поступает из России — а оружие, которое украинцы используют против россиян, поступает из соседних стран НАТО.Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949208063.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, йенс столтенберг, владимир путин, алессандро орсини, нато