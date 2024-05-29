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СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 29.05.2024
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03:44 29.05.2024 (обновлено: 11:09 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html
СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО
СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО
Германия и США высказались против того, чтобы обещать Украине конкретные сроки возможного вступления в НАТО, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:44
2024-05-29T11:09
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
джо байден
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия и США высказались против того, чтобы обещать Украине конкретные сроки возможного вступления в НАТО, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.&quot;Германия и Соединенные Штаты во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации (соответствующий саммит прошел в начале апреля 2024. — Прим. ред.), озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Киеву жесткие временные сроки&quot;, — говорится в статье.По словам источника, знакомого с позицией администрации президента США Джо Байдена, чиновники американского правительства "очень скептически" относятся к тому, чтобы "продвинуть Украину дальше по пути" к полноправному членству в НАТО в этом году."США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение относительно угрозы со стороны России для остальных членов альянса", — добавил собеседник издания.Это решение, как отмечается в материале, по-видимому, разочарует Владимира Зеленского, которого лидеры других стран предупредили, чтобы он не требовал от НАТО "невозможного".Ранее Telegraph со ссылкой на источники в альянсе сообщала, что Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в организации решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945204911.html
https://ria.ru/20240529/nato-1949029807.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО
СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО

Telegraph: ФРГ и США выступили против обещания Украине сроков вступления в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия и США высказались против того, чтобы обещать Украине конкретные сроки возможного вступления в НАТО, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
«

"Германия и Соединенные Штаты во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации (соответствующий саммит прошел в начале апреля 2024. Прим. ред.), озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Киеву жесткие временные сроки", — говорится в статье.

По словам источника, знакомого с позицией администрации президента США Джо Байдена, чиновники американского правительства "очень скептически" относятся к тому, чтобы "продвинуть Украину дальше по пути" к полноправному членству в НАТО в этом году.
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"США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение относительно угрозы со стороны России для остальных членов альянса", — добавил собеседник издания.
Это решение, как отмечается в материале, по-видимому, разочарует Владимира Зеленского, которого лидеры других стран предупредили, чтобы он не требовал от НАТО "невозможного".
Ранее Telegraph со ссылкой на источники в альянсе сообщала, что Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в организации решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
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