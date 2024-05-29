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СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 29.05.2024 (обновлено: 01:30 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nato-1949029807.html
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:59
2024-05-29T01:30
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в организации.По данным издания, высокопоставленные чиновники НАТО обратились к Зеленскому по итогам прошлогоднего саммита альянса в Литве. Это произошло после того, как в альянсе посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в НАТО, включая Великобританию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения.&quot;Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС&quot;, — говорится в статье.По информации газеты, Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году на фоне опасений, что альянс "может быть втянут в войну с Россией". Два неназванных дипломата рассказали изданию, что на саммите лидеры альянса предложат так называемый "мост" к вступлению в знак поддержки этого процесса."Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - ред.) становится короче", — заявили газете два дипломата. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949026675.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html
https://ria.ru/20231011/nato-1901926646.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, олаф шольц, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в организации.
По данным издания, высокопоставленные чиновники НАТО обратились к Зеленскому по итогам прошлогоднего саммита альянса в Литве. Это произошло после того, как в альянсе посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в НАТО, включая Великобританию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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00:18
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"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — говорится в статье.

По информации газеты, Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году на фоне опасений, что альянс "может быть втянут в войну с Россией". Два неназванных дипломата рассказали изданию, что на саммите лидеры альянса предложат так называемый "мост" к вступлению в знак поддержки этого процесса.
"Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - ред.) становится короче", — заявили газете два дипломата.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
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Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
11 октября 2023, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергОлаф ШольцНАТОЕвросоюз
 
 
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