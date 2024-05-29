https://ria.ru/20240529/nato-1949029807.html

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:59

2024-05-29T00:59

2024-05-29T01:30

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в организации.По данным издания, высокопоставленные чиновники НАТО обратились к Зеленскому по итогам прошлогоднего саммита альянса в Литве. Это произошло после того, как в альянсе посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в НАТО, включая Великобританию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения."Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — говорится в статье.По информации газеты, Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году на фоне опасений, что альянс "может быть втянут в войну с Россией". Два неназванных дипломата рассказали изданию, что на саммите лидеры альянса предложат так называемый "мост" к вступлению в знак поддержки этого процесса."Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - ред.) становится короче", — заявили газете два дипломата. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949026675.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, олаф шольц, нато, евросоюз