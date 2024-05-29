СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники в организации.
По данным издания, высокопоставленные чиновники НАТО обратились к Зеленскому по итогам прошлогоднего саммита альянса в Литве. Это произошло после того, как в альянсе посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в НАТО, включая Великобританию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения.
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"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — говорится в статье.
По информации газеты, Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году на фоне опасений, что альянс "может быть втянут в войну с Россией". Два неназванных дипломата рассказали изданию, что на саммите лидеры альянса предложат так называемый "мост" к вступлению в знак поддержки этого процесса.
"Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - ред.) становится короче", — заявили газете два дипломата.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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