https://ria.ru/20240529/melikov-1949102823.html

Глава Дагестана назвал причину плачевного состояния энергетики региона

Глава Дагестана назвал причину плачевного состояния энергетики региона - РИА Новости, 29.05.2024

Глава Дагестана назвал причину плачевного состояния энергетики региона

Коррупция является одной из причин плачевного состояния энергетического комплекса Дагестана, она не позволяла эффективно вкладывать средства в развитие... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:01

2024-05-29T13:01

2024-05-29T13:01

жкх

сергей меликов

россети

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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Коррупция является одной из причин плачевного состояния энергетического комплекса Дагестана, она не позволяла эффективно вкладывать средства в развитие энергетики, заявил глава республики Сергей Меликов."Ситуация в энергетическом комплексе остается напряженной. Качество услуг пока не соответствует запросам населения… Одна из причин сложившейся ситуации – коррупция. Она не позволяла эффективно вкладывать средства в развитие энергетики", – сказал Меликов в ходе оглашения послания народному собранию (парламенту) региона.По его словам, меры по наведению порядка в отрасли принимаются – более 30 человек задержаны за хищение ранее выделенных на ремонт электросетей средств."Энергетические компании, особенно ПАО "Россети" и ее филиалы, органы исполнительной власти активно работают для преодоления кризиса", – заявил руководитель республики.В апреле в Дагестане арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева. Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" сообщил, что "глобальная чистка" в структурах "Дагэнерго" проводится по команде федерального центра.

https://ria.ru/20240403/arest-1937629166.html

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жкх, сергей меликов, россети