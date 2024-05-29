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Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/marochko-1949044419.html
Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении
Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении - РИА Новости, 29.05.2024
Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении
Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:32
2024-05-29T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.
https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении

Марочко: ВСУ пытаются всячески удержать свои рубежи на Купянском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
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