https://ria.ru/20240529/marochko-1949044419.html

Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении

Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении - РИА Новости, 29.05.2024

Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении

Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:32

2024-05-29T07:32

2024-05-29T07:32

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.

https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко