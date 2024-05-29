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У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.05.2024
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко
ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:05
2024-05-29T07:05
2024-05-29T07:05
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия украинских войск оказались безуспешны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На данный момент прорыва оборонительных линий ВС РФ не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в штурмах принимают участие все рода украинских войск с поддержкой авиации.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html
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волчанск, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: ВС России сорвали попытки контрнаступления ВСУ у Липцов и Волчанска