https://ria.ru/20240529/marochko-1949043290.html

У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко

У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.05.2024

У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко

ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:05

2024-05-29T07:05

2024-05-29T07:05

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия украинских войск оказались безуспешны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На данный момент прорыва оборонительных линий ВС РФ не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в штурмах принимают участие все рода украинских войск с поддержкой авиации.

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html

волчанск

харьковская область

луганская народная республика

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волчанск, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины