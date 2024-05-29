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У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/marochko-1949043290.html
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.05.2024
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко
ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:05
2024-05-29T07:05
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия украинских войск оказались безуспешны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На данный момент прорыва оборонительных линий ВС РФ не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что в штурмах принимают участие все рода украинских войск с поддержкой авиации.
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волчанск
харьковская область
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волчанск, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
У Липцов и Волчанска сорвали все попытки контратак ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: ВС России сорвали попытки контрнаступления ВСУ у Липцов и Волчанска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали все попытки контрнаступлений, которые предпринимали ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области, все подобные действия украинских войск оказались безуспешны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На данный момент прорыва оборонительных линий ВС РФ не допущено", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Марочко рассказал о проблемах со связью в ВСУ
30 ноября 2023, 07:39
Эксперт отметил, что в штурмах принимают участие все рода украинских войск с поддержкой авиации.
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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