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Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск - РИА Новости, 29.05.2024
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12:10 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949093519.html
Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск
Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск - РИА Новости, 29.05.2024
Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:10
2024-05-29T12:10
в мире
белоруссия
витебская область
таджикистан
александр лукашенко
эмомали рахмон
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя. "Белорусский президент не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками завода "Легмаш" в Орше Витебской области. Он сообщил, что воспринимает отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. "Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься", - сказал президент Белоруссии. На "Легмаше" Лукашенко подарили образцы продукции завода, в том числе большой чугунный казан для плова. Президент Белоруссии поблагодарил за подарок и рассказал, что хорошо готовит это блюдо, его этому научил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время визитов в эту страну.
https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948922600.html
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в мире, белоруссия, витебская область, таджикистан, александр лукашенко, эмомали рахмон
В мире, Белоруссия, Витебская область, Таджикистан, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон
Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск

Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя.
"Белорусский президент не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками завода "Легмаш" в Орше Витебской области.
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Он сообщил, что воспринимает отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. "Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься", - сказал президент Белоруссии.
На "Легмаше" Лукашенко подарили образцы продукции завода, в том числе большой чугунный казан для плова. Президент Белоруссии поблагодарил за подарок и рассказал, что хорошо готовит это блюдо, его этому научил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время визитов в эту страну.
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В миреБелоруссияВитебская областьТаджикистанАлександр ЛукашенкоЭмомали Рахмон
 
 
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