https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949093519.html

Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск

Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск - РИА Новости, 29.05.2024

Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:10

2024-05-29T12:10

2024-05-29T12:10

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витебская область

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александр лукашенко

эмомали рахмон

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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, потому что у него нет заместителя. "Белорусский президент не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с работниками завода "Легмаш" в Орше Витебской области. Он сообщил, что воспринимает отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. "Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься", - сказал президент Белоруссии. На "Легмаше" Лукашенко подарили образцы продукции завода, в том числе большой чугунный казан для плова. Президент Белоруссии поблагодарил за подарок и рассказал, что хорошо готовит это блюдо, его этому научил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время визитов в эту страну.

https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948922600.html

https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html

белоруссия

витебская область

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в мире, белоруссия, витебская область, таджикистан, александр лукашенко, эмомали рахмон