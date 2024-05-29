https://ria.ru/20240529/kitay-1949177218.html

Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую

Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую - РИА Новости, 29.05.2024

Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую

Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

экономика

гонконг

китай

российская академия наук

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский. "Российский бизнес всегда любил заходить в Китай через Гонконг, что было выгоднее, поскольку, будучи мировым финансовым центром, Гонконг предоставлял инвестору различные льготные режимы", - сказал он. К сожалению, по его словам, эта привычка у российских деловых людей остается. "Хотя сегодня от нее стоит избавляться, так как это уже чревато огромными рисками из-за санкций Запада", - заметил эксперт. "Дело в том, что Гонконг не только сильно зависит от континентального Китая, но и, являясь мировым финансовым центром, он крепко привязан к мировой банковской системе", - заметил собеседник агентства. Именно эта взаимосвязь, подчеркнул Трощинский, "сильно торпедирует инициативу российского бизнеса, который находится под санкциями". "Тем более, что крупнейшие гонконгские банки в некотором смысле полностью аффилированы с западной банковской системой. Неудивительно, что они так опасаются вторичных санкций Запада", - добавил он. "Словом, хотя в Гонконге по-прежнему лояльно относятся к российскому инвестору, риски для него там увеличились. Если раньше их вообще не было, то сейчас риски эти серьезно возросли. Поэтому я бы рекомендовал нашим бизнесменам, желающим строить торгово-экономические отношения с Китаем, заходить в страну напрямую", - заключил Трощинский.

https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html

https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html

гонконг

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, гонконг, китай, российская академия наук