Рейтинг@Mail.ru
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/kitay-1949177218.html
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую - РИА Новости, 29.05.2024
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:08
2024-05-29T17:08
экономика
гонконг
китай
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский. "Российский бизнес всегда любил заходить в Китай через Гонконг, что было выгоднее, поскольку, будучи мировым финансовым центром, Гонконг предоставлял инвестору различные льготные режимы", - сказал он. К сожалению, по его словам, эта привычка у российских деловых людей остается. "Хотя сегодня от нее стоит избавляться, так как это уже чревато огромными рисками из-за санкций Запада", - заметил эксперт. "Дело в том, что Гонконг не только сильно зависит от континентального Китая, но и, являясь мировым финансовым центром, он крепко привязан к мировой банковской системе", - заметил собеседник агентства. Именно эта взаимосвязь, подчеркнул Трощинский, "сильно торпедирует инициативу российского бизнеса, который находится под санкциями". "Тем более, что крупнейшие гонконгские банки в некотором смысле полностью аффилированы с западной банковской системой. Неудивительно, что они так опасаются вторичных санкций Запада", - добавил он. "Словом, хотя в Гонконге по-прежнему лояльно относятся к российскому инвестору, риски для него там увеличились. Если раньше их вообще не было, то сейчас риски эти серьезно возросли. Поэтому я бы рекомендовал нашим бизнесменам, желающим строить торгово-экономические отношения с Китаем, заходить в страну напрямую", - заключил Трощинский.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html
https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html
гонконг
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, гонконг, китай, российская академия наук
Экономика, Гонконг, Китай, Российская академия наук
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую

Эксперт Трощинский: бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский.
"Российский бизнес всегда любил заходить в Китай через Гонконг, что было выгоднее, поскольку, будучи мировым финансовым центром, Гонконг предоставлял инвестору различные льготные режимы", - сказал он.
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Некоторые китайские банки возвращают платежи из России
8 февраля, 11:49
К сожалению, по его словам, эта привычка у российских деловых людей остается. "Хотя сегодня от нее стоит избавляться, так как это уже чревато огромными рисками из-за санкций Запада", - заметил эксперт.
«
"Дело в том, что Гонконг не только сильно зависит от континентального Китая, но и, являясь мировым финансовым центром, он крепко привязан к мировой банковской системе", - заметил собеседник агентства.
Именно эта взаимосвязь, подчеркнул Трощинский, "сильно торпедирует инициативу российского бизнеса, который находится под санкциями". "Тем более, что крупнейшие гонконгские банки в некотором смысле полностью аффилированы с западной банковской системой. Неудивительно, что они так опасаются вторичных санкций Запада", - добавил он.
"Словом, хотя в Гонконге по-прежнему лояльно относятся к российскому инвестору, риски для него там увеличились. Если раньше их вообще не было, то сейчас риски эти серьезно возросли. Поэтому я бы рекомендовал нашим бизнесменам, желающим строить торгово-экономические отношения с Китаем, заходить в страну напрямую", - заключил Трощинский.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Борьба России с санкциями служит примером для Китая, считает эксперт
4 мая, 00:06
 
ЭкономикаГонконгКитайРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала