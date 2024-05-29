https://ria.ru/20240529/kitay-1949177218.html
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую - РИА Новости, 29.05.2024
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:08
2024-05-29T17:08
2024-05-29T17:08
экономика
гонконг
китай
российская академия наук
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский. "Российский бизнес всегда любил заходить в Китай через Гонконг, что было выгоднее, поскольку, будучи мировым финансовым центром, Гонконг предоставлял инвестору различные льготные режимы", - сказал он. К сожалению, по его словам, эта привычка у российских деловых людей остается. "Хотя сегодня от нее стоит избавляться, так как это уже чревато огромными рисками из-за санкций Запада", - заметил эксперт. "Дело в том, что Гонконг не только сильно зависит от континентального Китая, но и, являясь мировым финансовым центром, он крепко привязан к мировой банковской системе", - заметил собеседник агентства. Именно эта взаимосвязь, подчеркнул Трощинский, "сильно торпедирует инициативу российского бизнеса, который находится под санкциями". "Тем более, что крупнейшие гонконгские банки в некотором смысле полностью аффилированы с западной банковской системой. Неудивительно, что они так опасаются вторичных санкций Запада", - добавил он. "Словом, хотя в Гонконге по-прежнему лояльно относятся к российскому инвестору, риски для него там увеличились. Если раньше их вообще не было, то сейчас риски эти серьезно возросли. Поэтому я бы рекомендовал нашим бизнесменам, желающим строить торгово-экономические отношения с Китаем, заходить в страну напрямую", - заключил Трощинский.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html
https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гонконг, китай, российская академия наук
Экономика, Гонконг, Китай, Российская академия наук
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
Эксперт Трощинский: бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сегодня российскому бизнесу надо заходить в Китай напрямую, а не через Гонконг, как раньше, это позволит ему избежать рисков, связанных с вторичными санкциями, заявил РИА Новости руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский.
"Российский бизнес всегда любил заходить в Китай через Гонконг, что было выгоднее, поскольку, будучи мировым финансовым центром, Гонконг предоставлял инвестору различные льготные режимы", - сказал он.
К сожалению, по его словам, эта привычка у российских деловых людей остается. "Хотя сегодня от нее стоит избавляться, так как это уже чревато огромными рисками из-за санкций Запада", - заметил эксперт.
«
"Дело в том, что Гонконг не только сильно зависит от континентального Китая, но и, являясь мировым финансовым центром, он крепко привязан к мировой банковской системе", - заметил собеседник агентства.
Именно эта взаимосвязь, подчеркнул Трощинский, "сильно торпедирует инициативу российского бизнеса, который находится под санкциями". "Тем более, что крупнейшие гонконгские банки в некотором смысле полностью аффилированы с западной банковской системой. Неудивительно, что они так опасаются вторичных санкций Запада", - добавил он.
"Словом, хотя в Гонконге по-прежнему лояльно относятся к российскому инвестору, риски для него там увеличились. Если раньше их вообще не было, то сейчас риски эти серьезно возросли. Поэтому я бы рекомендовал нашим бизнесменам, желающим строить торгово-экономические отношения с Китаем, заходить в страну напрямую", - заключил Трощинский.