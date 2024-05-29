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Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 29.05.2024 (обновлено: 09:45 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/kitay-1949057706.html
Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ
Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ
Обозреватель газеты Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников утверждает, что Китай после начала украинского конфликта был якобы готов отправить... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:43
2024-05-29T09:45
в мире
китай
сша
россия
джо байден
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обозреватель газеты Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников утверждает, что Китай после начала украинского конфликта был якобы готов отправить вооружение России, но "воздержался" якобы после звонка президента США Джо Байдена. В сообщении утверждается, что источники заявили обозревателю Дэвиду Игнатиусу, что Байден в ходе разговора якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что США в случае поставок оружия России "ответят", при этом такое заявление американского президента вызвало недовольство в Пекине, а Си Цзиньпин, как утверждает издание, поинтересовался, угрожают ли США таким образом Китаю. "Оно (вооружение - ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпин), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия", - заявлено в материале. Неназванные американские чиновники утверждают, что власти КНР назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте. МИД КНР на обвинения Западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html
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в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ

WP: Китай якобы хотел поставить оружие России, но не стал после звонка Байдена

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обозреватель газеты Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников утверждает, что Китай после начала украинского конфликта был якобы готов отправить вооружение России, но "воздержался" якобы после звонка президента США Джо Байдена.
В сообщении утверждается, что источники заявили обозревателю Дэвиду Игнатиусу, что Байден в ходе разговора якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что США в случае поставок оружия России "ответят", при этом такое заявление американского президента вызвало недовольство в Пекине, а Си Цзиньпин, как утверждает издание, поинтересовался, угрожают ли США таким образом Китаю.
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"Оно (вооружение - ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпин), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия", - заявлено в материале.
Неназванные американские чиновники утверждают, что власти КНР назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.
МИД КНР на обвинения Западных стран заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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