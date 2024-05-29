https://ria.ru/20240529/karantin-1949085094.html
В самарском селе ввели карантин из-за лептоспироза скота
В самарском селе ввели карантин из-за лептоспироза скота - РИА Новости, 29.05.2024
В самарском селе ввели карантин из-за лептоспироза скота
Карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота ввели на ферме в селе Суринск в Самарской области, соответствующее постановление областного департамента... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:31
2024-05-29T11:31
2024-05-29T11:31
самарская область
происшествия
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота ввели на ферме в селе Суринск в Самарской области, соответствующее постановление областного департамента ветеринарии опубликовано на сайте регионального правительства. "Приказываю: признать территорию животноводческого помещения, расположенную по адресу: Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Суринск, село Суринск... неблагополучной по лептоспирозу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в постановлении департамента ветеринарии Самарской области. Животных с указанной территории нельзя вывозить для воспроизводства или продажи, также запрещается допускать их к открытым водоемам, перегруппировать без ведома ветеринара. Не вакцинированным животным нельзя давать корм, в которых обнаружены инфицированные лептоспирозом грызуны. Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, которая является общей для людей и животных, распространена по всему миру. Основным источником заболевания в природных очагах служат различные виды мелких грызунов, насекомоядных и хищных. Болезнь поражает почки, печень, мышцы и капилляры и сопровождается лихорадкой. По опасности, эпидемиологической значимости и экономическому ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу.
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
В самарском селе ввели карантин из-за лептоспироза скота
В селе Суринск ввели карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота ввели на ферме в селе Суринск в Самарской области, соответствующее постановление областного департамента ветеринарии опубликовано на сайте регионального правительства.
«
"Приказываю: признать территорию животноводческого помещения, расположенную по адресу: Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Суринск, село Суринск... неблагополучной по лептоспирозу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в постановлении департамента ветеринарии Самарской области.
Животных с указанной территории нельзя вывозить для воспроизводства или продажи, также запрещается допускать их к открытым водоемам, перегруппировать без ведома ветеринара. Не вакцинированным животным нельзя давать корм, в которых обнаружены инфицированные лептоспирозом грызуны.
Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, которая является общей для людей и животных, распространена по всему миру. Основным источником заболевания в природных очагах служат различные виды мелких грызунов, насекомоядных и хищных. Болезнь поражает почки, печень, мышцы и капилляры и сопровождается лихорадкой. По опасности, эпидемиологической значимости и экономическому ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу.