https://ria.ru/20240529/gutsul-1949126948.html

Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии

Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии - РИА Новости, 29.05.2024

Гуцул попросила Блинкена обратить внимание на дискриминацию Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что направила открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просит его... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:21

2024-05-29T14:21

2024-05-29T14:21

в мире

гагаузия

молдавия

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энтони блинкен

майя санду

евгения гуцул

евросоюз

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что направила открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии. Письмо опубликовано в в Telegram-канале Гуцул. "Вместе с председателем Народного собрания (гагаузского парламента - ред.) Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Государственному секретарю США Энтони Джону Блинкену, совершающему сегодня официальный визит в Республику Молдова. В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии", - написала она. Она выразила надежду, что недружественная политика центральных властей по отношению к жителям Гагаузии "станет одной из тем для обсуждений во время встречи Энтони Блинкена и Майи Санду". Блинкен в среду прибыл с официальным визитом в Кишинев. Глава американского госдепа намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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молдавия

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в мире, гагаузия, молдавия, сша, энтони блинкен, майя санду, евгения гуцул, евросоюз