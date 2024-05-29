Затея провалилась. Пушков раскрыл фиаско Зеленского
Пушков: изначальный замысел саммита по Украине в Швейцарии провалился
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Отказ ряда лидеров Глобального Юга посетить саммит по Украине в Швейцарии означает, что изначальный замысел Владимира Зеленского провалился, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что на саммит были приглашены 160 государств, мероприятие задумывалось как "глобальное". При этом, по последней информации, на встречу приедут представители около 70 стран, и большая часть отправит лишь наблюдателей невысокого ранга, указал он.
"На сегодня известно, что саммите не будет ни Байдена, ни Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы. Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла — собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира — это уже фиаско", — заявил Пушков.
По его мнению, более половины приглашенных не разделяют подхода Запада к решению украинского кризиса и считают его нереалистичным, а сам саммит — бессмысленным.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Как передавало агентство Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
На прошлой неделе в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию в Швейцарию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции из-за участия в мероприятиях после выборов.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.