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В Совфеде прокомментировали ситуацию с досмотром на ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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20:28 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ege-1949222816.html
В Совфеде прокомментировали ситуацию с досмотром на ЕГЭ в Воронеже
В Совфеде прокомментировали ситуацию с досмотром на ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
В Совфеде прокомментировали ситуацию с досмотром на ЕГЭ в Воронеже
Пока невозможно дать объективные оценки ситуации с досмотром на наличие шпаргалок в ходе проведения ЕГЭ в Воронеже, так как нет полной информации, заявила РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:28
2024-05-29T20:28
общество
воронеж
воронежская область
екатерина алтабаева
совет федерации рф
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пока невозможно дать объективные оценки ситуации с досмотром на наличие шпаргалок в ходе проведения ЕГЭ в Воронеже, так как нет полной информации, заявила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, отметив, что, если этот случай правдив, то это дикость. "Если мы, так скажем, представим себе, что, действительно, девочек заставляли при входе в школу, в том числе, проходя через рамку, чуть ли не нижнее белье демонстрировать, что у них там нет шпаргалок, то это, конечно, просто дикость какая-то. Мы, безусловно, понимаем, что ЕГЭ имеет определенные требования по проведению: естественно, что эти требования должны быть в разумных границах. Мне кажется, раздевать детей до исподнего не должен вообще никто — это нарушение вообще личных прав человека", - сказала сенатор. Алтабаева подчеркнула, что для того, чтобы кого-либо обвинять, нужно владеть всей полнотой информации. По ее словам, пока что невозможно давать какие-то оценки: "мы не присутствовали при этой процедуре". "Экзамены у нас только начались, они еще будут и в июне, поэтому мы, конечно, ожидаем, что все организаторы на местах и участники процесса будут себя вести с соблюдением норм морали и права. Это безусловно", - сказала Алтабаева. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж " был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html
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общество, воронеж, воронежская область, екатерина алтабаева, совет федерации рф, скандал с досмотром перед егэ в воронеже, россия
Общество, Воронеж, Воронежская область, Екатерина Алтабаева, Совет Федерации РФ, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Россия
В Совфеде прокомментировали ситуацию с досмотром на ЕГЭ в Воронеже

Сенатор Алтабаева сочла досмотр на наличие шпаргалок на ЕГЭ в Воронеже дикостью

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пока невозможно дать объективные оценки ситуации с досмотром на наличие шпаргалок в ходе проведения ЕГЭ в Воронеже, так как нет полной информации, заявила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, отметив, что, если этот случай правдив, то это дикость.
"Если мы, так скажем, представим себе, что, действительно, девочек заставляли при входе в школу, в том числе, проходя через рамку, чуть ли не нижнее белье демонстрировать, что у них там нет шпаргалок, то это, конечно, просто дикость какая-то. Мы, безусловно, понимаем, что ЕГЭ имеет определенные требования по проведению: естественно, что эти требования должны быть в разумных границах. Мне кажется, раздевать детей до исподнего не должен вообще никто — это нарушение вообще личных прав человека", - сказала сенатор.
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Алтабаева подчеркнула, что для того, чтобы кого-либо обвинять, нужно владеть всей полнотой информации. По ее словам, пока что невозможно давать какие-то оценки: "мы не присутствовали при этой процедуре".
"Экзамены у нас только начались, они еще будут и в июне, поэтому мы, конечно, ожидаем, что все организаторы на местах и участники процесса будут себя вести с соблюдением норм морали и права. Это безусловно", - сказала Алтабаева.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. В канале "Мой и твой Воронеж " был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
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ОбществоВоронежВоронежская областьЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФСкандал с досмотром перед ЕГЭ в ВоронежеРоссия
 
 
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