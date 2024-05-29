https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html

Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ

Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:06

2024-05-29T15:06

2024-05-29T15:26

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Комитет ГД по просвещению проведет селекторное совещание со всеми регионами, чтобы не допускали перегибов в организации экзаменов", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html

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госдума рф, россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже, воронеж, социальный навигатор, сн_образование