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Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
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15:06 29.05.2024 (обновлено: 15:26 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ege-1949143640.html
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:06
2024-05-29T15:26
госдума рф
россия
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Комитет ГД по просвещению проведет селекторное совещание со всеми регионами, чтобы не допускали перегибов в организации экзаменов", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949144308.html
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госдума рф, россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже, воронеж, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Россия, Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже, Воронеж, Социальный навигатор, СН_Образование
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ

Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами из-за скандала с ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьники перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова.
"Комитет ГД по просвещению проведет селекторное совещание со всеми регионами, чтобы не допускали перегибов в организации экзаменов", - сказала Лантратова.
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Госдума РФРоссияСкандал с досмотром перед ЕГЭ в ВоронежеВоронежСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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