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Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:06
2024-05-29T15:06
2024-05-29T15:26
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению проведет совещание с регионами, чтобы не допускали перегибов в организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова."Комитет ГД по просвещению проведет селекторное совещание со всеми регионами, чтобы не допускали перегибов в организации экзаменов", - сказала Лантратова.
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госдума рф, россия, скандал с досмотром перед егэ в воронеже, воронеж, социальный навигатор, сн_образование
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Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами по ситуации с ЕГЭ
Комитет ГД по просвещению проведет совещание с регионами из-за скандала с ЕГЭ