Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 29.05.2024 (обновлено: 20:23 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/bogachv-1949194938.html
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 29.05.2024
На Солнце произошла новая мощная вспышка
Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:23
2024-05-29T20:23
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Ранее мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая. "Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Вспышка произошла около 20 минут назад. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник", — сказал Богачев. Он уточнил, что событие "не гиперсильное" и находится на нижней границе высшего класса X. Однако тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла, "вызывает почти шоковое состояние" у ученых, признался Богачев. По словам руководителя лаборатории, при каждом появлении на видимой стороне номер активному центру присваивается заново. В этот раз центр также перенумеровали, теперь он будет фигурировать под номером 3697. "Текущее положение области почти исключает влияние на Землю, но все же только почти. В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на планету область окажется примерно начиная с субботы-воскресенья", — добавил ученый.
https://ria.ru/20240529/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла новая мощная вспышка

Богачёв: новая вспышка на Солнце вряд ли вызовет магнитные события на Земле

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая.
"Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Вспышка произошла около 20 минут назад. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник", — сказал Богачев.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
Он уточнил, что событие "не гиперсильное" и находится на нижней границе высшего класса X. Однако тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла, "вызывает почти шоковое состояние" у ученых, признался Богачев.
По словам руководителя лаборатории, при каждом появлении на видимой стороне номер активному центру присваивается заново. В этот раз центр также перенумеровали, теперь он будет фигурировать под номером 3697.
"Текущее положение области почти исключает влияние на Землю, но все же только почти. В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на планету область окажется примерно начиная с субботы-воскресенья", — добавил ученый.
Жареные наггетсы на тарелке - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Врач рассказал, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
8 мая, 02:09
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала