https://ria.ru/20240529/bogachv-1949194938.html

На Солнце произошла новая мощная вспышка

На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 29.05.2024

На Солнце произошла новая мощная вспышка

Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:23

2024-05-29T18:23

2024-05-29T20:23

космос - риа наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новая мощная вспышка произошла на Солнце, вероятность того, что она вызовет магнитные события на Земле, мала, но все же не равна нулю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Ранее мощная вспышка на Солнце произошла 27 мая. "Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Вспышка произошла около 20 минут назад. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник", — сказал Богачев. Он уточнил, что событие "не гиперсильное" и находится на нижней границе высшего класса X. Однако тот факт, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла, "вызывает почти шоковое состояние" у ученых, признался Богачев. По словам руководителя лаборатории, при каждом появлении на видимой стороне номер активному центру присваивается заново. В этот раз центр также перенумеровали, теперь он будет фигурировать под номером 3697. "Текущее положение области почти исключает влияние на Землю, но все же только почти. В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на планету область окажется примерно начиная с субботы-воскресенья", — добавил ученый.

https://ria.ru/20240529/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце