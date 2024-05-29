https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html

В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена

В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена - РИА Новости, 29.05.2024

В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена

У США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:22

2024-05-29T05:22

2024-05-29T09:08

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карин жан-пьер

сергей гармонин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. У США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера. "Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом", — сказала пресс-секретарь.Отвечая на просьбу журналиста на брифинге прокомментировать высказывания Зеленского, Жан-Пьер заявила, что Штаты "активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов" по Украине. Она добавила, что США будут представлены и на предстоящей конференции.При этом она уклонилась от уточняющего вопроса об участии американского президента.Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

https://ria.ru/20240528/polsha-1948927323.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949026675.html

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в мире, россия, украина, швейцария, джо байден, карин жан-пьер, сергей гармонин