https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html
В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена
В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена - РИА Новости, 29.05.2024
В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена
У США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:22
2024-05-29T05:22
2024-05-29T09:08
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. У США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера. "Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом", — сказала пресс-секретарь.Отвечая на просьбу журналиста на брифинге прокомментировать высказывания Зеленского, Жан-Пьер заявила, что Штаты "активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов" по Украине. Она добавила, что США будут представлены и на предстоящей конференции.При этом она уклонилась от уточняющего вопроса об участии американского президента.Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
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в мире, россия, украина, швейцария, джо байден, карин жан-пьер, сергей гармонин
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Сергей Гармонин
В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена
Белый дом: конкретики по возможному участию Байдена в саммите в Швейцарии нет
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости.
У США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии, заявила
пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера.
«
"Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом", — сказала пресс-секретарь.
Накануне Зеленский на пресс-конференции в Бельгии раскритиковал Байдена из-за его возможного отсутствия на конференции, заявив, что это не будет "сильным решением". По его словам, он "очень хотел бы", чтобы Байден лично присутствовал на мероприятии.
Отвечая на просьбу журналиста на брифинге прокомментировать высказывания Зеленского, Жан-Пьер заявила, что Штаты "активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов" по Украине. Она добавила, что США будут представлены и на предстоящей конференции.
При этом она уклонилась от уточняющего вопроса об участии американского президента.
Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова
, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин
, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин
в интервью Дмитрию Киселеву
, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.