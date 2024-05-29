https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html
В России летом могут представить возможный аналог YouTube
В России летом могут представить возможный аналог YouTube - РИА Новости, 29.05.2024
В России летом могут представить возможный аналог YouTube
В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:31
2024-05-29T17:31
2024-05-29T17:31
общество
технологии
россия
антон горелкин
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет", - сказал он журналистам. Он также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжать оказывать давление. Меры, которые сейчас применяются против нарушителей закона о "приземлении", недостаточны и нужно продолжать давление и также вводить запрет на рекламу. "Я сегодня направил… официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров иностранных", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России летом могут представить возможный аналог YouTube
Депутат Горелкин: в России летом могут представить возможный аналог YouTube