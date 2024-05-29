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В России летом могут представить возможный аналог YouTube - РИА Новости, 29.05.2024
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17:31 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html
В России летом могут представить возможный аналог YouTube
В России летом могут представить возможный аналог YouTube - РИА Новости, 29.05.2024
В России летом могут представить возможный аналог YouTube
В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:31
2024-05-29T17:31
общество
технологии
россия
антон горелкин
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет", - сказал он журналистам. Он также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжать оказывать давление. Меры, которые сейчас применяются против нарушителей закона о "приземлении", недостаточны и нужно продолжать давление и также вводить запрет на рекламу. "Я сегодня направил… официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров иностранных", - добавил депутат.
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общество, технологии, россия, антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России летом могут представить возможный аналог YouTube

Депутат Горелкин: в России летом могут представить возможный аналог YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
«
"В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет", - сказал он журналистам.
Он также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжать оказывать давление. Меры, которые сейчас применяются против нарушителей закона о "приземлении", недостаточны и нужно продолжать давление и также вводить запрет на рекламу.
«
"Я сегодня направил… официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров иностранных", - добавил депутат.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинYouTubeГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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