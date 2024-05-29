https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html

В России летом могут представить возможный аналог YouTube

В России летом могут представить возможный аналог YouTube - РИА Новости, 29.05.2024

В России летом могут представить возможный аналог YouTube

В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:31

2024-05-29T17:31

2024-05-29T17:31

общество

технологии

россия

антон горелкин

youtube

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет", - сказал он журналистам. Он также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжать оказывать давление. Меры, которые сейчас применяются против нарушителей закона о "приземлении", недостаточны и нужно продолжать давление и также вводить запрет на рекламу. "Я сегодня направил… официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров иностранных", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)