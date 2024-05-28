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В Раде рассказали, сколько еще Зеленский будет главой Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 28.05.2024 (обновлено: 08:12 29.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1949019277.html
В Раде рассказали, сколько еще Зеленский будет главой Украины
В Раде рассказали, сколько еще Зеленский будет главой Украины - РИА Новости, 29.05.2024
В Раде рассказали, сколько еще Зеленский будет главой Украины
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук после слов президента России Владимира Путина заявил, что Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-28T23:06
2024-05-29T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
руслан стефанчук
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук после слов президента России Владимира Путина заявил, что Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения. Известно, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". &quot;Рекомендовал бы любознательным читателям &lt;...&gt; обратить внимание на часть 1 статьи 108 (конституции Украины - ред.): &quot;президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины&quot;. В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно конституции и законам Украины&quot;, - написал Стефанчук в соцсети Facebook*.При этом он высказал опасение, что "российские нарративы", имея в виду слова Путина о завершении каденции Зеленского и легитимности украинской власти, будут слово в слово цитироваться "отдельными политиками" в стенах Верховной рады. Как заявлял ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, офис Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины (КСУ). По его словам, статьей 108 Конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. В то же время, как отмечал Дубинский, согласно статьи 112 Конституции Украины, если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240528/urok-1949000117.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, сколько еще Зеленский будет главой Украины

Спикер Рады Стефанчук заявил о легитимности Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук после слов президента России Владимира Путина заявил, что Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения.
Известно, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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"Рекомендовал бы любознательным читателям <...> обратить внимание на часть 1 статьи 108 (конституции Украины - ред.): "президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно конституции и законам Украины", - написал Стефанчук в соцсети Facebook*.

При этом он высказал опасение, что "российские нарративы", имея в виду слова Путина о завершении каденции Зеленского и легитимности украинской власти, будут слово в слово цитироваться "отдельными политиками" в стенах Верховной рады.
Как заявлял ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, офис Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины (КСУ). По его словам, статьей 108 Конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. В то же время, как отмечал Дубинский, согласно статьи 112 Конституции Украины, если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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