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Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России - РИА Новости, 28.05.2024
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08:00 28.05.2024 (обновлено: 08:01 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России - РИА Новости, 28.05.2024
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
Старая байка о том, что у всякого военного триумфа — практически конкурс из отцов, придумавших план наступления, а поражение всегда остается сиротой, на наших... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:00
2024-05-28T08:01
аналитика
украина
киев
россия
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
конгресс сша
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Старая байка о том, что у всякого военного триумфа — практически конкурс из отцов, придумавших план наступления, а поражение всегда остается сиротой, на наших глазах обрастает плотью, кровью и пиар-сопровождением (как же без этого).Главный подрядчик войны против России, генсек НАТО Йенс Столтенберг укорил членов альянса, что они фактически обманули субподрядчика (Украину) и не снабдили его ничем практически. То есть что-то подбросили, но мало, недостаточно и главным образом уже бэушное оборудование.Генсек НАТО сообщил, что поставки миллиона снарядов для ВСУ так и остались пустыми словесами, Киев не получил дополнительные системы ПВО, а конгресс США полгода чесал коллективную репу, чтобы финансово поддержать УкраинуСтолтенберг в ультимативной форме потребовал нарастить, увеличить, ускорить и найти деньги где угодно, чтобы изменить сложившуюся обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Генсек НАТО, добавим, знает не больше тех, кто сидел и внимал ему в аудитории. Обмен любезностями происходил в Софии, на парламентской сессии стран — членов Североатлантического альянса.И если генсек призывал кары небесные на неуспевающих, то те тихо посмеивались. Общие слова, когда, с одной стороны, подпирает экономический кризис, с другой — фиаско на грядущих выборах в Европарламент, и как-то совсем не хочется тратить последние заначки, чтобы достичь неизвестно чего, неизвестно зачем и, главное, без обозначения малейших конкретных сроков, повисали в воздухе.А то ведь может случиться поражение нашей, то есть натовской, концепции, когда мы, евроатлантисты, вроде бы вмешиваемся, а вроде бы и нет. Но под раздачу экономическую мы уже попали, Йенс, и ты это сам знаешь, и мы совсем не хотим, чтобы эта раздача дополнилась бы еще и всякими военными неприятностями.Поэтому высокое собрание потребовало четкого, до цента расписанного бюджета будущих трат на финансовую поддержку Украины.Прелесть ситуации заключается еще и в том, что даже самые лояльные, громче всех бившие себя в грудь восточно- и центральноевропейские союзники и заединщики Киева начинают очень постепенно, очень неторопливо отползать от своего протеже.Европейское издание Politico делает вид, что так оно и должно быть.Все-таки деньги немалые — сто миллиардов финансирования сроком на пять лет. Это, добавим, к аналогичной сумме, уже выделенной еэсовцами.Овес нынче дорог, и еще как дорог.Пять лет промчатся незаметно, и кому придется давать отчет в случившемся? В дикой авантюре, когда была совершена попытка устроить геополитический кризис на контингенте? Ведь Столтенберга, тем более — Байдена, точно — Макрона и прочих Боррелей и фон дер Ляйен через эти пять лет ищи-свищи. Кто за все это будет отвечать?Тем временем нежелающие стать крайними в этой агонии — ни в роли пациента, ни в роли врачей — делают робкие попытки поинтересоваться, чего и сколько НАТО хочет изъять из их карманов, чтобы переложить в украинскую (и совершенно бездонную) мошну.Ответ в данном уравнении неизвестен. В том смысле, что "свобода и демократия не имеют цены", и вам, скептики и те, кто подозревает Киев в нецелевом расходовании средств, должно быть стыдно. Вы же знаете, что "коррупция" — это мордор и орки, а в обществе "прогресса и инклюзии" такого быть не может, потому что не бывает никогда.И даже самого Шольца заткнуть можно, когда он что-то там прошамкает про сроки вступления Украины в НАТО.Но как бы то ни было, руки выламывать Йенсу своим коллегам придется. Недолго, но больно. А натовским странам лучше запастись анестезией и успокоительным. Не так давно им было сказано Москвой — "мы еще даже не начинали". А вот когда начнем, станет точно не до лекарств. Военным из Североатлантического альянса, как и политикам, потребуются очень крепкие ноги. Чтобы вовремя убежать.А Украина? А что Украина?Украину они оставят на милость победителя. Как обычно. Им же не впервой предавать тех, кого они купили по цене кружевных трусиков.
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948585607.html
https://ria.ru/20240527/nato-1948572822.html
https://ria.ru/20240527/peskov-1948679512.html
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948648760.html
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Елена Караева
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аналитика, украина, киев, россия, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, конгресс сша, запад
Аналитика, Украина, Киев, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Запад

Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Старая байка о том, что у всякого военного триумфа — практически конкурс из отцов, придумавших план наступления, а поражение всегда остается сиротой, на наших глазах обрастает плотью, кровью и пиар-сопровождением (как же без этого).
Главный подрядчик войны против России, генсек НАТО Йенс Столтенберг укорил членов альянса, что они фактически обманули субподрядчика (Украину) и не снабдили его ничем практически. То есть что-то подбросили, но мало, недостаточно и главным образом уже бэушное оборудование.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Столтенберг опасается вовлечения страны НАТО в конфликт на Украине
Вчера, 12:05
Генсек НАТО сообщил, что поставки миллиона снарядов для ВСУ так и остались пустыми словесами, Киев не получил дополнительные системы ПВО, а конгресс США полгода чесал коллективную репу, чтобы финансово поддержать Украину
Столтенберг в ультимативной форме потребовал нарастить, увеличить, ускорить и найти деньги где угодно, чтобы изменить сложившуюся обстановку на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Генсек НАТО, добавим, знает не больше тех, кто сидел и внимал ему в аудитории. Обмен любезностями происходил в Софии, на парламентской сессии стран — членов Североатлантического альянса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом
Вчера, 11:31
И если генсек призывал кары небесные на неуспевающих, то те тихо посмеивались. Общие слова, когда, с одной стороны, подпирает экономический кризис, с другой — фиаско на грядущих выборах в Европарламент, и как-то совсем не хочется тратить последние заначки, чтобы достичь неизвестно чего, неизвестно зачем и, главное, без обозначения малейших конкретных сроков, повисали в воздухе.
А то ведь может случиться поражение нашей, то есть натовской, концепции, когда мы, евроатлантисты, вроде бы вмешиваемся, а вроде бы и нет. Но под раздачу экономическую мы уже попали, Йенс, и ты это сам знаешь, и мы совсем не хотим, чтобы эта раздача дополнилась бы еще и всякими военными неприятностями.
Поэтому высокое собрание потребовало четкого, до цента расписанного бюджета будущих трат на финансовую поддержку Украины.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
Вчера, 15:50
Прелесть ситуации заключается еще и в том, что даже самые лояльные, громче всех бившие себя в грудь восточно- и центральноевропейские союзники и заединщики Киева начинают очень постепенно, очень неторопливо отползать от своего протеже.
Европейское издание Politico делает вид, что так оно и должно быть.
Все-таки деньги немалые — сто миллиардов финансирования сроком на пять лет. Это, добавим, к аналогичной сумме, уже выделенной еэсовцами.
Овес нынче дорог, и еще как дорог.
Пять лет промчатся незаметно, и кому придется давать отчет в случившемся? В дикой авантюре, когда была совершена попытка устроить геополитический кризис на контингенте? Ведь Столтенберга, тем более — Байдена, точно — Макрона и прочих Боррелей и фон дер Ляйен через эти пять лет ищи-свищи. Кто за все это будет отвечать?
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, считает Лавров
Вчера, 14:39
Тем временем нежелающие стать крайними в этой агонии — ни в роли пациента, ни в роли врачей — делают робкие попытки поинтересоваться, чего и сколько НАТО хочет изъять из их карманов, чтобы переложить в украинскую (и совершенно бездонную) мошну.
Ответ в данном уравнении неизвестен. В том смысле, что "свобода и демократия не имеют цены", и вам, скептики и те, кто подозревает Киев в нецелевом расходовании средств, должно быть стыдно. Вы же знаете, что "коррупция" — это мордор и орки, а в обществе "прогресса и инклюзии" такого быть не может, потому что не бывает никогда.
И даже самого Шольца заткнуть можно, когда он что-то там прошамкает про сроки вступления Украины в НАТО.
Но как бы то ни было, руки выламывать Йенсу своим коллегам придется. Недолго, но больно. А натовским странам лучше запастись анестезией и успокоительным. Не так давно им было сказано Москвой — "мы еще даже не начинали". А вот когда начнем, станет точно не до лекарств. Военным из Североатлантического альянса, как и политикам, потребуются очень крепкие ноги. Чтобы вовремя убежать.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Вчера, 16:45
А Украина? А что Украина?
Украину они оставят на милость победителя. Как обычно. Им же не впервой предавать тех, кого они купили по цене кружевных трусиков.
 
АналитикаУкраинаКиевРоссияЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАЗапад
 
 
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