https://ria.ru/20240528/zaes-1948898669.html
Лихачев: персонал ЗАЭС делает все, чтобы станция была безопасной
Лихачев: персонал ЗАЭС делает все, чтобы станция была безопасной - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев: персонал ЗАЭС делает все, чтобы станция была безопасной
Персонал Запорожской АЭС делает все, чтобы станция была безопасной, несмотря на провокации и прямые угрозы со стороны ВСУ, заявил журналистам руководитель... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:22
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС делает все, чтобы станция была безопасной, несмотря на провокации и прямые угрозы со стороны ВСУ, заявил журналистам руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник он провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. "Несмотря на провокации и прямые угрозы, персонал (ЗАЭС) делает все, чтобы станция была безопасной, чтобы это видели не только мы, но и мировое сообщество", - сказал он. Лихачев добавил, что коллектив Запорожской АЭС в крайне тяжелых условиях решает важную задачу не только для России, но и для всего человечества. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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РИА Новости
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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Лихачев: персонал ЗАЭС делает все, чтобы станция была безопасной
Лихачев: персонал ЗАЭС, несмотря на угрозы, делает все для безопасности станции