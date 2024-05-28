https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС
Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:15
2024-05-28T14:15
2024-05-28T14:15
россия
днепр (город)
владимир путин
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197733_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5c25e462af71b3c675c7e747fad490b7.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что видит общую задачу с МАГАТЭ в том, чтобы донести до всех стран реальное положение дел на Запорожской АЭС. "Наша задача вместе с МАГАТЭ… это донести до человечества, до всех заинтересованных стран, людей реальное положение дел на Запорожской АЭС", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948892930.html
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78187d0de90bde2cad7c15a0151c439e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (город), владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Днепр (город), Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС
Лихачев: наша задача донести до всех реальное положение дел на ЗАЭС