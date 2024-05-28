https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html

Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС

Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024

Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС

Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:15

2024-05-28T14:15

2024-05-28T14:15

россия

днепр (город)

владимир путин

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что видит общую задачу с МАГАТЭ в том, чтобы донести до всех стран реальное положение дел на Запорожской АЭС. "Наша задача вместе с МАГАТЭ… это донести до человечества, до всех заинтересованных стран, людей реальное положение дел на Запорожской АЭС", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948892930.html

https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (город), владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество