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Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
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14:15 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС
Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:15
2024-05-28T14:15
россия
днепр (город)
владимир путин
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что видит общую задачу с МАГАТЭ в том, чтобы донести до всех стран реальное положение дел на Запорожской АЭС. "Наша задача вместе с МАГАТЭ… это донести до человечества, до всех заинтересованных стран, людей реальное положение дел на Запорожской АЭС", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948892930.html
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россия, днепр (город), владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, Днепр (город), Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Лихачев заявил о необходимости донести до всех реальную информацию о ЗАЭС

Лихачев: наша задача донести до всех реальное положение дел на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что видит общую задачу с МАГАТЭ в том, чтобы донести до всех стран реальное положение дел на Запорожской АЭС.
"Наша задача вместе с МАГАТЭ… это донести до человечества, до всех заинтересованных стран, людей реальное положение дел на Запорожской АЭС", - сказал Лихачев.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, заявил Лихачев
Вчера, 14:03
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Вчера, 13:44
 
РоссияДнепр (город)Владимир ПутинРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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