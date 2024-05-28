https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html

Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным

Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным - РИА Новости, 28.05.2024

Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным

Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:44

2024-05-28T13:44

2024-05-28T15:51

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

калининград

общество

россия

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным", — сказал он после встречи в Калининграде.Лихачев, в свою очередь, согласился с мнением Гросси, подчеркнув, что перезапуск ЗАЭС — не тема сегодняшнего дня. Он назвал первым условием для запуска станции безопасность: как она будет обеспечена — гарантиями или отводом линии фронта — покажет время.Кроме того, как сообщили в госкорпорации, Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ подтвердил готовность России продолжать безопасную эксплуатацию станции в условиях непрекращающихся украинских провокаций."Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", — заявил гендиректор "Росатома".По его словам, ВСУ атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь.Нарушение принципа ГроссиВ апреле генеральный директор МАГАТЭ заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции.Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, напомнил глава агентства.Как отметил Лихачев на сегодняшней встрече с Гросси, давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуют.

https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html

https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, калининград, общество, россия