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Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным - РИА Новости, 28.05.2024
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13:44 28.05.2024 (обновлено: 15:51 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным - РИА Новости, 28.05.2024
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:44
2024-05-28T15:51
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным", — сказал он после встречи в Калининграде.Лихачев, в свою очередь, согласился с мнением Гросси, подчеркнув, что перезапуск ЗАЭС — не тема сегодняшнего дня. Он назвал первым условием для запуска станции безопасность: как она будет обеспечена — гарантиями или отводом линии фронта — покажет время.Кроме того, как сообщили в госкорпорации, Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ подтвердил готовность России продолжать безопасную эксплуатацию станции в условиях непрекращающихся украинских провокаций."Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", — заявил гендиректор "Росатома".По его словам, ВСУ атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь.Нарушение принципа ГроссиВ апреле генеральный директор МАГАТЭ заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции.Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, напомнил глава агентства.Как отметил Лихачев на сегодняшней встрече с Гросси, давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуют.
https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, калининград, общество, россия
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Калининград, Общество, Россия
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным

Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск ЗАЭС на данный момент

© Фото : Росатом/TelegramДиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Росатом/Telegram
Директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным", — сказал он после встречи в Калининграде.
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Лихачев, в свою очередь, согласился с мнением Гросси, подчеркнув, что перезапуск ЗАЭС — не тема сегодняшнего дня. Он назвал первым условием для запуска станции безопасность: как она будет обеспечена — гарантиями или отводом линии фронта — покажет время.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", при котором реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. В пресс-службе станции отмечали, что обслуживают оборудование в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

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Кроме того, как сообщили в госкорпорации, Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ подтвердил готовность России продолжать безопасную эксплуатацию станции в условиях непрекращающихся украинских провокаций.
«
"Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", — заявил гендиректор "Росатома".
По его словам, ВСУ атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть

Нарушение принципа Гросси

В апреле генеральный директор МАГАТЭ заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции.
Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, напомнил глава агентства.

План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории станции и в ее сторону; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередачи; контроль за соблюдением этих принципов.

Как отметил Лихачев на сегодняшней встрече с Гросси, давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуют.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевКалининградОбществоРоссия
 
 
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