https://ria.ru/20240528/vzryv-1948990655.html

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.05.2024

В Полтаве прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:43

2024-05-28T19:43

2024-05-28T19:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской территориальной общине слышали взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В 19.18 (совпадает с мск - ред.) в области началась воздушная тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в шести регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации. В частности, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 18.55 мск. В 19.18 мск тревога распространилась на остальные указанные области. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

украина

полтава

днепропетровская область

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в мире, украина, полтава, днепропетровская область