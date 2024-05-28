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В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.05.2024
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:43
2024-05-28T19:43
2024-05-28T19:43
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской территориальной общине слышали взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В 19.18 (совпадает с мск - ред.) в области началась воздушная тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в шести регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации. В частности, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 18.55 мск. В 19.18 мск тревога распространилась на остальные указанные области. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.
https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html
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в мире, украина, полтава, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтава, Днепропетровская область
В Полтаве прогремел взрыв
"Общественное": в Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв