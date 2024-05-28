Рейтинг@Mail.ru
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/vzryv-1948990655.html
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.05.2024
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:43
2024-05-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтава
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской территориальной общине слышали взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В 19.18 (совпадает с мск - ред.) в области началась воздушная тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в шести регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации. В частности, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 18.55 мск. В 19.18 мск тревога распространилась на остальные указанные области. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.
https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html
украина
полтава
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_aa96ef31f43f44f341a1cfa9641b6ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтава, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтава, Днепропетровская область
В Полтаве прогремел взрыв

"Общественное": в Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский / Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский /
Полтава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Полтавской территориальной общине слышали взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". В 19.18 (совпадает с мск - ред.) в области началась воздушная тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
На данный момент тревога звучит в шести регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации. В частности, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области - в 18.55 мск. В 19.18 мск тревога распространилась на остальные указанные области.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.
Повреждения рядом с ЛЭП в Киеве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кличко заявил о взрыве в Киеве
7 февраля, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтаваДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала