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Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков

Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков - РИА Новости, 28.05.2024

Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:26

2024-05-28T14:26

2024-05-28T14:42

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу к себе домой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента (России) к себе домой, где он живет. То есть, это абсолютно доверительное общение", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html

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Наталья Макарова

узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика, дмитрий песков, россия