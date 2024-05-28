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Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков
Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:26
2024-05-28T14:26
2024-05-28T14:42
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу к себе домой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента (России) к себе домой, где он живет. То есть, это абсолютно доверительное общение", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика, дмитрий песков, россия
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика, Дмитрий Песков, Россия
Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков
Песков: Мирзиеев пригласил Путина к себе домой, они общались тет-а-тет до 3 утра