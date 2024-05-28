https://ria.ru/20240528/vizit-1948897748.html

Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным

Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным - РИА Новости, 28.05.2024

Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:20

2024-05-28T14:20

2024-05-28T14:34

узбекистан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня."Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств" , - сообщил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Так он прокомментировал продолжительность визита российского лидера в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html

узбекистан

россия

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Наталья Макарова

узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, политика, дмитрий песков, павел зарубин