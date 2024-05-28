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Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным - РИА Новости, 28.05.2024
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14:20 28.05.2024 (обновлено: 14:34 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vizit-1948897748.html
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным - РИА Новости, 28.05.2024
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:20
2024-05-28T14:34
узбекистан
владимир путин
россия
шавкат мирзиеев
политика
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня."Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств" , - сообщил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Так он прокомментировал продолжительность визита российского лидера в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html
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узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, политика, дмитрий песков, павел зарубин
Узбекистан, Владимир Путин, Россия, Шавкат Мирзиеев, Политика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным

Песков: визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня.
"Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств" , - сообщил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Так он прокомментировал продолжительность визита российского лидера в Узбекистан.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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