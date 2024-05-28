https://ria.ru/20240528/vizit-1948897748.html
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным - РИА Новости, 28.05.2024
Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:20
2024-05-28T14:20
2024-05-28T14:34
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня."Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств" , - сообщил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Так он прокомментировал продолжительность визита российского лидера в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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узбекистан, владимир путин, россия, шавкат мирзиеев, политика, дмитрий песков, павел зарубин
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Песков объяснил, почему визит Путина в Узбекистан стал трехдневным
Песков: визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня