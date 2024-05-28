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"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России - РИА Новости, 28.05.2024
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09:39 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ursula-1948822223.html
"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России
"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России - РИА Новости, 28.05.2024
"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России
Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о том, что победивший во втором туре... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:39
2024-05-28T09:39
в мире
украина
россия
литва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
гитанас науседа
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о том, что победивший во втором туре президентских выборов действующий президент Литвы Гитанас Науседа должен продолжать свою жесткую политику в отношении "российской агрессии на Украине"."Не было никакой агрессии на Украине, только военный ответ на экономическую и военную оккупацию Украины США после организованного Западом переворота в 2014 году", — напомнил Max."Один звонок Путину ради мира, и эта схема по отмыванию денег пресечена", — отметил Victor B Greenwood."Прекрати финансировать этот конфликт. Любой нормальный политик должен стремиться к мирным переговорам. Только военные преступники поддерживают этот конфликт ради собственной выгоды. Если ты действительно хочешь освободить украинский народ, позволь им провести президентские выборы и решить, хотят ли они продолжать этот конфликт или нет", — подчеркнул Shady Andrawos Armanious."Уходи, разжигатель войны", — резюмировал TonyC.В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
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в мире, украина, россия, литва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, гитанас науседа, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Литва, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Гитанас Науседа, Еврокомиссия

"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о том, что победивший во втором туре президентских выборов действующий президент Литвы Гитанас Науседа должен продолжать свою жесткую политику в отношении "российской агрессии на Украине".
"Не было никакой агрессии на Украине, только военный ответ на экономическую и военную оккупацию Украины США после организованного Западом переворота в 2014 году", — напомнил Max.
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"Один звонок Путину ради мира, и эта схема по отмыванию денег пресечена", — отметил Victor B Greenwood.
"Прекрати финансировать этот конфликт. Любой нормальный политик должен стремиться к мирным переговорам. Только военные преступники поддерживают этот конфликт ради собственной выгоды. Если ты действительно хочешь освободить украинский народ, позволь им провести президентские выборы и решить, хотят ли они продолжать этот конфликт или нет", — подчеркнул Shady Andrawos Armanious.
"Уходи, разжигатель войны", — резюмировал TonyC.
В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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В миреУкраинаРоссияЛитваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинГитанас НауседаЕврокомиссия
 
 
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