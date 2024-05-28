https://ria.ru/20240528/ultrabuk-1948681828.html

Обзор ультрабука HUAWEI MateBook X Pro 2024: легкий и яркий

Обзор ультрабука HUAWEI MateBook X Pro 2024: легкий и яркий - РИА Новости, 28.05.2024

Обзор ультрабука HUAWEI MateBook X Pro 2024: легкий и яркий

Масса меньше килограмма, высокая производительность и стильный дизайн — можно ли все это совместить в одном ультрабуке? Компания HUAWEI по-своему ответила на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:01

2024-05-28T11:01

2024-05-28T11:40

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Масса меньше килограмма, высокая производительность и стильный дизайн — можно ли все это совместить в одном ультрабуке? Компания HUAWEI по-своему ответила на этот вопрос, представив новый MateBook X Pro (Про) 2024, который значительно изменился относительно предшественника. Насколько интересен этот ультрабук, выясняем в обзоре РИА Новости. ДизайнДля HUAWEI MateBook X Pro 2024 доступны три цвета — белый, черный и светло-голубой. Последний и попал к нам в руки: расцветка действительно оригинальна и свежа.Корпус выполнен из магниевого сплава с микродуговым оксидированием. Как обещают в HUAWEI, это способствует повышению прочности и устойчивости к износу. На ощупь поверхность приятна, более того, она крайне практична — она не собирает отпечатки пальцев и пыль.Длина и ширина корпуса HUAWEI MateBook X Pro 2024 не изменилась относительно модели 2023-го года — 310 и 222 мм, соответственно. Но толщина значительно уменьшилась, теперь она составляет всего 13,5 мм. И главное — если HUAWEI MateBook X Pro 2023 имел массу 1266 г, то новинка "похудела" до 985 г. Иной планшет с клавиатурой гораздо тяжелее.Крышку ноутбука можно открыть одной рукой, что безусловно удобно при работе "в полях". А вот шарнир не позволяет раскрывать ее на 180 градусов: угол открытия крышки — 150 градусов.ДисплейВ ультрабуке использована 14,2-дюймовая гибкая OLED-матрица с разрешением 3120×2080 пикселей, поддержкой сенсорного управления и частотой обновления 120 Гц. Экран прикрыт закаленным стеклом с олеофобным покрытием.OLED-экраны и сейчас являются экзотикой в мире ноутбуков из-за их дороговизны. Гибкий OLED-дисплей, который использован в HUAWEI MateBook X Pro 2024, могут позавидовать и флагманские смартфоны. Например, тут есть поддержка высокой герцовки — с ней контент на экране лэптопа воспринимается гораздо плавнее. А высокая плотность пикселей обеспечивает на большом экране высокое качество мелких деталей, вроде шрифтов.В HUAWEI заявляют пиковую яркость для MateBook X Pro 2024 на уровне 1000 нит — в реальных сценариях использования ноутбук может выдавать более 800 нит. На деле это означает, что с ним можно работать и на майском солнце, содержимое дисплея остается четко различимым. Кстати, черный цвет на экране по-настоящему черный — все благодаря OLED-матрице.Наконец, в HUAWEI уделили внимание шим-пульсации, характерной для OLED. Здесь использована высокочастотная модуляция, благодаря которой человеческий глаз не видит мерцания.Управление и набор текстаКлавиатура и тачпад достались новинке от предшественника — система ввода пришлась "ко двору" пользователям. Так, в ультрабуке используется мембранная клавиатура с четким нажатием. Есть отключаемая и регулируемая подсветка клавиш. Работать с большими массивами информации и текста на MateBook X Pro 2024 удобно.Отдельного внимания заслуживает тачпад — это огромная панель с поддержкой большого количества жестов, некоторые из которых кастомные и добавлены HUAWEI. Постукиванием по панели можно сделать скриншот, а регулировать громкость — просто проведя по одному из краев. У сенсорной панели есть виброотклик.Производительность, коммуникации и звукHUAWEI MateBook X Pro 2024 стал одним из первых ультрабуков, оснащенных процессорами семейства Meteor Lake — на выбор предлагают конфигурации Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H. Последняя и досталась тестовому образцу: максимальная частота 5,1 ГГц, конфигурация ядер 6+8+2 и интегрированная графика Arc Graphics.Топовая конфигурация MateBook X Pro 2024 обеспечивает серьезную производительность не только по меркам ультрабуков — настолько производительному CPU может позавидовать и десктопный компьютер. Благодаря этому, ультрабук будет востребован у профессионалов: модель не спасует даже в трехмерной графике.Есть у высокой производительности и оборотная сторона — нагрев начинки. В HUAWEI приложили максимум усилий, чтобы его минимизировать. TDP процессора ограничен значением 40 ватт для лучшего охлаждения. Более того, в новинке использована новая компоновка архитектуры — компоненты разнесены в три блока, чтобы вынести в центр материнскую плату с процессором. Отводит тепло от него система охлаждения HUAWEI с вентиляторами, которые издают минимум шума при работе. В охлаждении еще и применены адаптивные алгоритмы, первые сто часов работы ультрабука система "учится", собирая данные о сценарии использования пользователем. В итоге мы получаем тихий ноутбук, поверхность которого даже во время стресс-теста не разогревается выше 42 градусов.Память можно выбирать между 16 или 33 ГБ ОЗУ, и накопителями 1 или 2 ТБ. Последние — это быстрые NVMe PCIe 4.0 от WD. Причем, в HUAWEI даже продумали отвод тепла от SSD-накопителя, чтобы его производительность оставалась стабильной под нагрузкой.Стоит ли удивляться, что флагманский HUAWEI получил россыпь беспроводных интерфейсов? Здесь нашлось место Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Интересно, что тут применена антенна HUAWEI Metaline, обеспечивающая увеличенное расстояние подключения — тесты показали, что ультрабук стабильно держит связь с точкой доступа Wi-Fi даже через несколько бетонных перекрытий.В ультратонком корпусе не нашлось место для аудиоджека — грустно, но таковы тенденции в мире гаджетов. На левом торце есть два порта USB 3.2 Gen2 Type-C интерфейса Thunderbolt 4 с поддержкой видеовыхода DisplayPort, зарядки и обратной зарядки. На правом торце один USB 3.2 Gen1 Type-C и физическая кнопка включения/отключения веб-камеры. Последняя по меркам лэптопов выдает весьма приличное качество картинки, а четыре встроенных микрофона передадут голос пользователя без искажений.Оригинальная внутренняя компоновка MateBook X Pro 2024 позволила и значительно "прокачать" его стереосистему — шесть динамиков с увеличенной мощностью с легкостью заменят приличную аудиоколонку.СофтWindows 11, с которым работает HUAWEI MateBook X Pro 2024, в особом представлении не нуждается — система давно научилась работать с сенсорными экранами и нестандартными соотношениями сторон дисплея.Гораздо интереснее софт HUAWEI, который не просто расширяет функционал, но и позволяет интегрировать ультрабук в экосистему бренда. Так, "Суперустройство" позволяет объединить компьютер и смартфон в одно пространство. Например, чтобы управлять смартфоном прямо с экрана ультрабука. А функция оптимизации работы позволяет ускорить запуск тех или иных программ.АвтономностьХоть MateBook X Pro 2024 и стал тоньше, аккумулятор его увеличился с 60 Вт·ч до 70 Вт·ч. На 70-процентной яркости ультрабук беспрерывно воспроизводил видео более 10 часов. В рабочих сценариях модель уверенно работает на одном заряде один рабочий день в 8-9 часов.Адаптер питания остался прежним — 90-ваттный блок с отдельным длинным кабелем. Зарядка может вестись через любой USB Type-C. 50 процентов емкости получаем за 30 минут, а на полную зарядку уходит примерно полтора часа.ИтогоMateBook X Pro 2024 не получится назвать рядовым обновлением — ультрабук значительно преобразился на фоне предшественника. Он стал тоньше, легче, мощнее и быстрее. Отдельного внимания заслуживает OLED-экран с его высоким качеством изображения. Но не обошлось и без "ложки дегтя" — так, исчез аудиоджек. и да, новинка будет дороже модели 2023 года.Цена ноутбука в конфигурации:Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneLrXhYa7Uf

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Алёна Пава

технологии, москва, huawei technologies, ноутбуки, техника