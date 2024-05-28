Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов
"Страна": вуз в Киеве сам доставит преподавателей и студентов в военкомат
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Преподавателей и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве будут доставлять в военкоматы на вверенных вузу микроавтобусах в случае выдачи повестки, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на распоряжение руководство университета.
Университет Шевченко в Киеве - один из крупнейших вузов на Украине - был основан в 1833 году как Императорский Киевский университет Святого Владимира. В вузе обучаются более 10 тысяч студентов, штат преподавателей составляет 3,2 тысячи человек.
"Преподавателей и студентов Киевского университета имени Шевченко будут доставлять в ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) на университетских микроавтобусах в случае вызова из военкомата", - говорится в сообщении "Страны".
В качестве иллюстрации к материалу журналисты издания публикуют фотографии распоряжения ректора университета Владимира Бугрова, в документе оговаривается порядок доставки в военкоматы студентов и преподавателей этого вуза.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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