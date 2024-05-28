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Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 28.05.2024 (обновлено: 15:24 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948919694.html
Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов
Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов - РИА Новости, 28.05.2024
Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов
Преподавателей и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве будут доставлять в военкоматы на вверенных вузу микроавтобусах в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:19
2024-05-28T15:24
в мире
киев
украина
тарас шевченко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Преподавателей и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве будут доставлять в военкоматы на вверенных вузу микроавтобусах в случае выдачи повестки, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на распоряжение руководство университета. Университет Шевченко в Киеве - один из крупнейших вузов на Украине - был основан в 1833 году как Императорский Киевский университет Святого Владимира. В вузе обучаются более 10 тысяч студентов, штат преподавателей составляет 3,2 тысячи человек. "Преподавателей и студентов Киевского университета имени Шевченко будут доставлять в ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) на университетских микроавтобусах в случае вызова из военкомата", - говорится в сообщении "Страны". В качестве иллюстрации к материалу журналисты издания публикуют фотографии распоряжения ректора университета Владимира Бугрова, в документе оговаривается порядок доставки в военкоматы студентов и преподавателей этого вуза. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240525/uklonisty-1948380174.html
https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948219093.html
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в мире, киев, украина, тарас шевченко
В мире, Киев, Украина, Тарас Шевченко, Специальная военная операция на Украине
Киевский вуз пообещал доставить в военкомат преподавателей и студентов

"Страна": вуз в Киеве сам доставит преподавателей и студентов в военкомат

© РИА НовостиКиевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Преподавателей и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве будут доставлять в военкоматы на вверенных вузу микроавтобусах в случае выдачи повестки, сообщило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на распоряжение руководство университета.
Университет Шевченко в Киеве - один из крупнейших вузов на Украине - был основан в 1833 году как Императорский Киевский университет Святого Владимира. В вузе обучаются более 10 тысяч студентов, штат преподавателей составляет 3,2 тысячи человек.
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"Преподавателей и студентов Киевского университета имени Шевченко будут доставлять в ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкоматов - ред.) на университетских микроавтобусах в случае вызова из военкомата", - говорится в сообщении "Страны".
В качестве иллюстрации к материалу журналисты издания публикуют фотографии распоряжения ректора университета Владимира Бугрова, в документе оговаривается порядок доставки в военкоматы студентов и преподавателей этого вуза.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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