https://ria.ru/20240528/ukraina-1948846106.html

В Чехии призвали разрешить Киеву использовать оружие вне своей территории

В Чехии призвали разрешить Киеву использовать оружие вне своей территории - РИА Новости, 28.05.2024

В Чехии призвали разрешить Киеву использовать оружие вне своей территории

Украина должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории, заявил чешский премьер Петр Фиала, отвечая во вторник на брифинге в Праге на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:40

2024-05-28T11:40

2024-05-28T11:44

украина

россия

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дмитрий песков

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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Украина должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории, заявил чешский премьер Петр Фиала, отвечая во вторник на брифинге в Праге на соответствующий вопрос журналиста. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения". "Что касается заявления Столтенберга или некоторых иных (политиков) о том, что Украина должна иметь право использовать получаемое ею оружие и вне своей территории, я считаю это вполне логичным. Украина – это страна, которая защищается..., которая защищает свою территорию, свои гражданское население. …(Украина) имеет все права для того, чтобы использовала все возможности для своей обороны", - сказал чешский премьер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное мнение, потому что он официальное лицо. Также Песков добавил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240527/peskov-1948679512.html

https://ria.ru/20231027/chekhiya-1905745786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, прага, йенс столтенберг, дмитрий песков, петр фиала, нато, киев, в мире