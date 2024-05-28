https://ria.ru/20240528/tsiklon-1949023074.html

СМИ: в Индии число погибших из-за циклона выросло до 27

СМИ: в Индии число погибших из-за циклона выросло до 27 - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: в Индии число погибших из-за циклона выросло до 27

Число погибших в индийском штате Мизорам в результате обрушений и оползней, произошедших из-за прихода в регион циклона "Ремал", выросло до 27, еще пять человек РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T23:41

2024-05-28T23:41

2024-05-29T08:52

в мире

западная бенгалия

ассам

индия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число погибших в индийском штате Мизорам в результате обрушений и оползней, произошедших из-за прихода в регион циклона "Ремал", выросло до 27, еще пять человек погибли в штатах Негаленд, Мегалайя и Ассам, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал NDTV сообщал, что не менее 15 человек погибли в индийском штате Мизорам в результате обрушений и оползней, произошедших, в частности, на одной из каменоломен штата из-за прихода в регион циклона "Ремал". Издание сообщает, что по меньшей мере 32 человека погибли в четырех северо-восточных штатах Индии: Мизораме, Ассаме, Мегалайе и Нагаленде, в результате оползней, урагана и несчастных случаев, вызванных циклоном "Ремал". "В Мизораме были обнаружены 27 тел после того, как во вторник сообщалось о многочисленных оползнях, возникших после проливных дождей в штате", - отмечает Hindustan Times, добавив, что среди погибших были двое несовершеннолетних. Сильный циклонический шторм "Ремал" вышел на берег между побережьями индийского штата Западная Бенгалия и Бангладеш в воскресенье вечером. Сильные дожди и порывистый ветер повредили жилища, многие деревни выдраны с корнем, повалены столбы электропередачи. До того, как циклон обрушился на берег, из уязвимых районов Западной Бенгалии было эвакуировано более миллиона человек.

https://ria.ru/20240517/uragan-1946574951.html

https://ria.ru/20240527/cnn-1948792279.html

западная бенгалия

ассам

индия

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в мире, западная бенгалия, ассам, индия