https://ria.ru/20240528/svo-1948836716.html

ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник

ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник

Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:58

2024-05-28T10:58

2024-05-28T11:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что вечером в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки началось возгорание. Около полуночи ВСУ вновь попытались нанести удар по Луганску, сработали системы ПВО."Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО, вторую сбили, но боевая часть сдетонировала при касании земли - загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров", - сообщил источник.По словам собеседника агентства, вторая попытка нанести удар была уже при помощи БПЛА, они были сбиты системами ПВО."Пожар, возникший вследствие атаки, потушен еще ночью", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240528/lugansk-1948797613.html

https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948814171.html

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вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник