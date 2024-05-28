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ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 28.05.2024 (обновлено: 11:30 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/svo-1948836716.html
ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник
ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник
Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:58
2024-05-28T11:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что вечером в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки началось возгорание. Около полуночи ВСУ вновь попытались нанести удар по Луганску, сработали системы ПВО."Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО, вторую сбили, но боевая часть сдетонировала при касании земли - загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров", - сообщил источник.По словам собеседника агентства, вторая попытка нанести удар была уже при помощи БПЛА, они были сбиты системами ПВО."Пожар, возникший вследствие атаки, потушен еще ночью", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240528/lugansk-1948797613.html
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вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
ВСУ ночью совершили атаку на Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник

Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramНесдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что вечером в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки началось возгорание. Около полуночи ВСУ вновь попытались нанести удар по Луганску, сработали системы ПВО.
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"Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО, вторую сбили, но боевая часть сдетонировала при касании земли - загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, вторая попытка нанести удар была уже при помощи БПЛА, они были сбиты системами ПВО.
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"Пожар, возникший вследствие атаки, потушен еще ночью", - уточнил собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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