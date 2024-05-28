https://ria.ru/20240528/sunak-1949000932.html
Сунак заявил, что обсудил с Джонсоном риск прихода к власти оппозиции
Сунак заявил, что обсудил с Джонсоном риск прихода к власти оппозиции - РИА Новости, 28.05.2024
Сунак заявил, что обсудил с Джонсоном риск прихода к власти оппозиции
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что говорил со своим предшественником Борисом Джонсоном о рисках, которые несет в себе победа оппозиционной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:52
2024-05-28T20:52
2024-05-28T20:52
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кир стармер
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что говорил со своим предшественником Борисом Джонсоном о рисках, которые несет в себе победа оппозиционной партии лейбористов на грядущих всеобщих выборах в британских парламент. "Мы (с Джонсоном - ред.) буквально общались на днях, обсуждая риски, которые (лидер лейбористов - ред.) Стармер представляет для безопасности нашей страны и ущерб, который он может нанести. И я действительно беспокоюсь, меня волнует самонадеянность Кира Стармера по вопросам безопасности. И на этом посту я могу сказать, что мы живем в самое нестабильное и опасное время, которое наша страна переживала последние десятилетия", - сказал Сунак в подкасте издания Telegraph. При этом премьер отказался говорить, будет ли Джонсон участвовать в предвыборной кампании, отметив, что этот вопрос следует задать экс-премьеру. Как напоминает издание, отношения между политиками испортились после ухода с поста главы минфина Сунака в июле 2022 года, что стало отправной точкой в развале кабмина тогда премьера Бориса Джонсона. При этом на прошлой неделе в колонке для газеты Daily Mail Борис Джонсон призвал британцев "спасти страну от социализма" и не голосовать за Стармера, который в случае прихода к власти станет "самым опасным" премьером с 1970-х годов. В марте 2024 года газета Times сообщала со ссылкой на источники, что Джонсон, как ожидается, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах, выступая на мероприятиях и посещая избирательные округа. До этого в феврале Сунак не стал исключать возвращение Джонсона в правительство. Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
https://ria.ru/20240528/britantsy-1948998790.html
https://ria.ru/20240526/britaniya-1948385231.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, риши сунак, кир стармер
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Риши Сунак, Кир Стармер
Сунак заявил, что обсудил с Джонсоном риск прихода к власти оппозиции
Сунак заявил, что обсудил с Борисом Джонсоном риск прихода к власти оппозиции
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил
, что говорил со своим предшественником Борисом Джонсоном о рисках, которые несет в себе победа оппозиционной партии лейбористов на грядущих всеобщих выборах в британских парламент.
«
"Мы (с Джонсоном - ред.) буквально общались на днях, обсуждая риски, которые (лидер лейбористов - ред.) Стармер представляет для безопасности нашей страны и ущерб, который он может нанести. И я действительно беспокоюсь, меня волнует самонадеянность Кира Стармера по вопросам безопасности. И на этом посту я могу сказать, что мы живем в самое нестабильное и опасное время, которое наша страна переживала последние десятилетия", - сказал Сунак в подкасте издания Telegraph.
При этом премьер отказался говорить, будет ли Джонсон участвовать в предвыборной кампании, отметив, что этот вопрос следует задать экс-премьеру.
Как напоминает издание, отношения между политиками испортились после ухода с поста главы минфина Сунака в июле 2022 года, что стало отправной точкой в развале кабмина тогда премьера Бориса Джонсона.
При этом на прошлой неделе в колонке для газеты Daily Mail Борис Джонсон призвал британцев "спасти страну от социализма" и не голосовать за Стармера, который в случае прихода к власти станет "самым опасным" премьером с 1970-х годов.
В марте 2024 года газета Times сообщала со ссылкой на источники, что Джонсон, как ожидается, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах, выступая на мероприятиях и посещая избирательные округа. До этого в феврале Сунак не стал исключать возвращение Джонсона в правительство.
Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании.
В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.