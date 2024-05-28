https://ria.ru/20240528/studentka-1948928937.html

Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики

Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики - РИА Новости, 28.05.2024

Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики

Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:49

2024-05-28T15:49

2024-05-28T15:49

происшествия

краснодар

россия

николай чудотворец

екатерина мизулина

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая Чудотворца, делая вид, что это наркотики, сообщили в СУСК РФ региона. Зимой в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, несовершеннолетняя обвиняемая положила на стол икону "Николая Чудотворца", раскрошила на нее хозяйственный мел, придав ему "внешний вид схожий с наркотическим средством", рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, "создав видимость употребления запрещенных веществ". Ее подруга, которая ещё не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, снимала всё на камеру. А затем девушка разместила видео в своем открытом канале в одной из социальных сетей. Фигурантка признала вину в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.

https://ria.ru/20240201/sud-1924819115.html

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

краснодар

россия

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происшествия, краснодар, россия, николай чудотворец, екатерина мизулина, лига безопасного интернета