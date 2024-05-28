Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики
Студентка из Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая Чудотворца, делая вид, что это наркотики, сообщили в СУСК РФ региона.
Зимой в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, несовершеннолетняя обвиняемая положила на стол икону "Николая Чудотворца", раскрошила на нее хозяйственный мел, придав ему "внешний вид схожий с наркотическим средством", рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, "создав видимость употребления запрещенных веществ". Ее подруга, которая ещё не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, снимала всё на камеру. А затем девушка разместила видео в своем открытом канале в одной из социальных сетей. Фигурантка признала вину в полном объеме.
Уголовное дело передано в суд.
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