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Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики - РИА Новости, 28.05.2024
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15:49 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/studentka-1948928937.html
Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики
Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики - РИА Новости, 28.05.2024
Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики
Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:49
2024-05-28T15:49
происшествия
краснодар
россия
николай чудотворец
екатерина мизулина
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая Чудотворца, делая вид, что это наркотики, сообщили в СУСК РФ региона. Зимой в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, несовершеннолетняя обвиняемая положила на стол икону "Николая Чудотворца", раскрошила на нее хозяйственный мел, придав ему "внешний вид схожий с наркотическим средством", рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, "создав видимость употребления запрещенных веществ". Ее подруга, которая ещё не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, снимала всё на камеру. А затем девушка разместила видео в своем открытом канале в одной из социальных сетей. Фигурантка признала вину в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.
https://ria.ru/20240201/sud-1924819115.html
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происшествия, краснодар, россия, николай чудотворец, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Краснодар, Россия, Николай Чудотворец, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Жительница Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики

Студентка из Краснодара нюхала мел на иконе, делая вид, что это наркотики

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Завершено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих, которая нюхала мел на иконе Николая Чудотворца, делая вид, что это наркотики, сообщили в СУСК РФ региона.
Зимой в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.
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1 февраля, 15:07
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Краснодара, обвиняемой в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, несовершеннолетняя обвиняемая положила на стол икону "Николая Чудотворца", раскрошила на нее хозяйственный мел, придав ему "внешний вид схожий с наркотическим средством", рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, "создав видимость употребления запрещенных веществ". Ее подруга, которая ещё не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, снимала всё на камеру. А затем девушка разместила видео в своем открытом канале в одной из социальных сетей. Фигурантка признала вину в полном объеме.
Уголовное дело передано в суд.
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ПроисшествияКраснодарРоссияНиколай ЧудотворецЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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