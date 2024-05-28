https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948971827.html

Спецоперация, 28 мая: российские войска захватили инициативу на всем фронте

Спецоперация, 28 мая: российские войска захватили инициативу на всем фронте - РИА Новости, 28.05.2024

Спецоперация, 28 мая: российские войска захватили инициативу на всем фронте

О поддержке Киева со стороны Запада, применении украинскими войсками химического оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:20

2024-05-28T18:20

2024-05-28T19:20

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. О поддержке Киева со стороны Запада, применении украинскими войсками химического оружия и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВС России захватили инициативу в зоне СВОРоссия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признал представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос. По его мнению, российские войска сейчас диктуют место, время, интенсивность и темп сражений. Говоря о ситуации на Харьковском направлении, он отметил, что армия продолжает неослабевающее наступление.Как сообщили в ежедневной сводке Минобороны, в минувшие сутки российские военные в Харьковской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, "Запад" и "Восток" — заняли более выгодные рубежи, подразделения "Центра" — улучшили тактическое положение. Совокупные потери ВСУ на всех участках фронта за сутки составили до 1760 солдат, один истребитель МиГ-29, десять танков и других бронемашин, четыре РСЗО, 27 артиллерийских орудий и 33 военных автомобиля. Украине хотят разрешить бить вглубь РоссииГлава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС во вторник на встрече в Брюсселе обсудят удары Киева западным оружием по территории России и связанные с этим "риски эскалации". В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за снятие ограничений на удары ВСУ по "легитимным целям" в глубине России. Свою позицию он мотивировал тем, что Украина подвергается "атакам с территории России с помощью, ракет, артиллерии" и ей сложно отвечать в условиях действующих ограничений. По утверждению Столтенберга, "Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России". Комментируя эти заявления, Владимир Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют". Глава государства напомнил, что полгода назад он публично говорил, что, если ВСУ дальше будут наносить удары по жилым кварталам, Москва будет вынуждена создавать зону безопасности в приграничных районах Украины. Путин также отметил, что возможный ввод на Украину западных войск станет еще одним шагом к глобальному конфликту. Поддержка Украины ЗападомГлава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Известный российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что озвученные Бельгией планы говорят о том, что Запад взял курс на "войну на истощение" с Россией. Помимо авиации, Киев продолжает просить у Запада усилить возможности Украины в сфере ПВО. Так, министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны — члены НАТО "закрыть небо" над западными украинскими регионами. Кроме того, выступая онлайн на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, Умеров попросил разрешения на применение западного оружия на большие расстояния. Применение боевых химикатов ВСУНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел во вторник брифинг по военно-химической деятельности США и Украины. Среди прочего он сообщил, что российские военные зафиксировали многочисленные случаи применения украинскими солдатами раздражающего вещества — хлорпикрина. По его словам, подобные инциденты происходили в районах Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. Впервые же хлорпикрин, по информации Кириллова, украинские неонацисты применили еще 2 мая 2014 года в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе.Кроме того, начальник войск РХБЗ заявил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах. По оценке Кириллова, это свидетельствует о планах по крупномасштабному применению ВСУ токсичных веществ.

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https://ria.ru/20240528/zhurnalist-1948838964.html

https://ria.ru/20240528/ritter-1948967193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Видео из заваленных телами украинских военных подвалов в Крынках Видео из подвалов в Крынках (Херсонская область), заваленных телами украинских военных, оказалось в распоряжении РИА Новости. Сальдо ранее сообщал, что в Крынках повсеместно находят "страшные находки" - подвалы, заваленные телами украинских "морских пехотинцев". 2024-05-28T18:20 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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