https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html

В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках

В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024

В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках

Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:47

2024-05-28T12:47

2024-05-28T13:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир сальдо

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

киев

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ГЕНИЧЕСК, 28 мая — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными.Кадры сняты российскими военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая. На них видны сложенные в хаотичном порядке тела бойцов ВСУ в обмундировании и полевой экипировке.На прошлой неделе Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону.В конце февраля руководивший тогда Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты противника, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери Киева здесь составили почти три с половиной тысячи человек.

https://ria.ru/20240313/krynki-1932641126.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

киев

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Видео из заваленных телами украинских военных подвалов в Крынках Видео из подвалов в Крынках (Херсонская область), заваленных телами украинских военных, оказалось в распоряжении РИА Новости. Сальдо ранее сообщал, что в Крынках повсеместно находят "страшные находки" - подвалы, заваленные телами украинских "морских пехотинцев". 2024-05-28T12:47 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , киев