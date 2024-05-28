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В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 28.05.2024 (обновлено: 13:21 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках
Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:47
2024-05-28T13:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
киев
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ГЕНИЧЕСК, 28 мая — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными.Кадры сняты российскими военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая. На них видны сложенные в хаотичном порядке тела бойцов ВСУ в обмундировании и полевой экипировке.На прошлой неделе Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону.В конце февраля руководивший тогда Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты противника, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери Киева здесь составили почти три с половиной тысячи человек.
https://ria.ru/20240313/krynki-1932641126.html
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россия
херсонская область
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Видео из заваленных телами украинских военных подвалов в Крынках
Видео из подвалов в Крынках (Херсонская область), заваленных телами украинских военных, оказалось в распоряжении РИА Новости. Сальдо ранее сообщал, что в Крынках повсеместно находят "страшные находки" - подвалы, заваленные телами украинских "морских пехотинцев".
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россия, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Киев
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках

Опубликовано видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших бойцов ВСУ

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 28 мая — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными.
Кадры сняты российскими военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая. На них видны сложенные в хаотичном порядке тела бойцов ВСУ в обмундировании и полевой экипировке.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Украина отправляла солдат в Крынки на убой, заявил Путин
13 марта, 07:56
На прошлой неделе Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону.
В конце февраля руководивший тогда Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты противника, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери Киева здесь составили почти три с половиной тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская областьКиев
 
 
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