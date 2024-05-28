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СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 28.05.2024
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18:45 28.05.2024 (обновлено: 19:27 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/smi-1948978914.html
СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:45
2024-05-28T19:27
таиланд
в мире
брикс
россия
бангкок
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ДЖАКАРТА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.&quot;На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного премьер-министром&quot;, — говорится в заявлении.Ватчаронг добавил, что грядущий саммит стран БРИКС в России может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.В свою очередь, в Министерстве иностранных дел страны отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль Бангкока на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. Помимо этого, вступление в организацию увеличит возможности Таиланда по созданию нового мирового порядка, добавили там.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
https://ria.ru/20240528/briks-1948828328.html
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таиланд, в мире, брикс, россия, бангкок
Таиланд, В мире, БРИКС, Россия, Бангкок
СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС

СМИ: кабмин Таиланда одобрил проект письма о намерении по вступлению в БРИКС

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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ДЖАКАРТА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
«

"На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного премьер-министром", — говорится в заявлении.

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Ватчаронг добавил, что грядущий саммит стран БРИКС в России может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел страны отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль Бангкока на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. Помимо этого, вступление в организацию увеличит возможности Таиланда по созданию нового мирового порядка, добавили там.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
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