СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
СМИ: кабмин Таиланда одобрил проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
Бангкок. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
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"На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного премьер-министром", — говорится в заявлении.
Ватчаронг добавил, что грядущий саммит стран БРИКС в России может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел страны отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль Бангкока на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. Помимо этого, вступление в организацию увеличит возможности Таиланда по созданию нового мирового порядка, добавили там.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.