https://ria.ru/20240528/smi-1948978914.html

СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС

СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 28.05.2024

СМИ: в Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:45

2024-05-28T18:45

2024-05-28T19:27

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ДЖАКАРТА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС, сообщил портал Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга."На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного премьер-министром", — говорится в заявлении.Ватчаронг добавил, что грядущий саммит стран БРИКС в России может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.В свою очередь, в Министерстве иностранных дел страны отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль Бангкока на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности. Помимо этого, вступление в организацию увеличит возможности Таиланда по созданию нового мирового порядка, добавили там.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.

https://ria.ru/20240528/briks-1948828328.html

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таиланд, в мире, брикс, россия, бангкок