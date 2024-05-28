https://ria.ru/20240528/signal-1948805458.html
На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина
На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина
Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для Запада, так и для... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:37
2024-05-28T03:37
2024-05-28T03:37
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для Запада, так и для Глобального Юга, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.Как отметил аналитик, в заявлениях некоторых представителей украинских властей можно почувствовать нотку обиды из-за того, что Байден, скорее всего, не посетит саммит."Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга", — подчеркнул Бортник.Он прокомментировал утверждения Владимира Зеленского о якобы 80 странах, готовых принять участие в конференции, отметив, что многие государства отправляют "просто наблюдателей", которые не уполномочены что-либо подписывать.При этом задачей Киева было собрать большинство стран-участниц ООН на уровне глав государств, чтобы подписать итоговую декларацию и создать международную коалицию."Все сложно. С саммитом — сложно", — признал Бортник.Это, по его мнению, связано в том числе с выборами в США и "активной работой" России." <…> (Также. — ред.) ситуация на фронте и общая переоценка ситуации на Украине — с такой оптимистичной к минорной, все это приводит к тому, что много сложностей в организации высокого уровня саммита возникает", — резюмировал политолог.В субботу Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии своим участием. При этом на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на конференцию в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии.Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948788473.html
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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, руслан бортник
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Руслан Бортник
На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина
Бортник: отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии будет сигналом
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для Запада, так и для Глобального Юга, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Как отметил аналитик, в заявлениях некоторых представителей украинских властей можно почувствовать нотку обиды из-за того, что Байден
, скорее всего, не посетит саммит.
"Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина
— это сигнал для стран Глобального Юга", — подчеркнул Бортник.
Он прокомментировал утверждения Владимира Зеленского
о якобы 80 странах, готовых принять участие в конференции, отметив, что многие государства отправляют "просто наблюдателей", которые не уполномочены что-либо подписывать.
При этом задачей Киева было собрать большинство стран-участниц ООН на уровне глав государств, чтобы подписать итоговую декларацию и создать международную коалицию.
"Все сложно. С саммитом — сложно", — признал Бортник.
Это, по его мнению, связано в том числе с выборами в США и "активной работой" России.
" <…> (Также. — ред.) ситуация на фронте и общая переоценка ситуации на Украине — с такой оптимистичной к минорной, все это приводит к тому, что много сложностей в организации высокого уровня саммита возникает", — резюмировал политолог.
В субботу Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии своим участием. При этом на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на конференцию в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии.
Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин
ранее сообщил РИА Новости, что Россия
ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.