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На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина

На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для Запада, так и для... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T03:37

2024-05-28T03:37

2024-05-28T03:37

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руслан бортник

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для Запада, так и для Глобального Юга, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.Как отметил аналитик, в заявлениях некоторых представителей украинских властей можно почувствовать нотку обиды из-за того, что Байден, скорее всего, не посетит саммит."Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга", — подчеркнул Бортник.Он прокомментировал утверждения Владимира Зеленского о якобы 80 странах, готовых принять участие в конференции, отметив, что многие государства отправляют "просто наблюдателей", которые не уполномочены что-либо подписывать.При этом задачей Киева было собрать большинство стран-участниц ООН на уровне глав государств, чтобы подписать итоговую декларацию и создать международную коалицию."Все сложно. С саммитом — сложно", — признал Бортник.Это, по его мнению, связано в том числе с выборами в США и "активной работой" России." <…> (Также. — ред.) ситуация на фронте и общая переоценка ситуации на Украине — с такой оптимистичной к минорной, все это приводит к тому, что много сложностей в организации высокого уровня саммита возникает", — резюмировал политолог.В субботу Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии своим участием. При этом на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома не поедет на конференцию в Швейцарии, поскольку в этот же период он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии.Как передавало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948788473.html

https://ria.ru/20240527/peregovory-1948539009.html

https://ria.ru/20240527/kitay-1948556321.html

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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, руслан бортник