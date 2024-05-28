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Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2024
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:32
2024-05-28T19:32
2024-05-28T19:32
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Шольц сегодня созвонился в казахским президентом Токаевым", - сообщил Хебештрайт журналистам. В телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, украинский конфликт и приглашение Швейцарии на мирную конференцию в июне. "Федеральный канцлер подчеркнул важность максимально широкого участия мирового сообщества во встрече в Швейцарии", - добавил Хебештрайт. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Олаф Шольц, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Германия
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии
Шольц по телефону обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии