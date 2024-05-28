https://ria.ru/20240528/sholts-1948988802.html

Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии

Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2024

Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:32

2024-05-28T19:32

2024-05-28T19:32

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Шольц сегодня созвонился в казахским президентом Токаевым", - сообщил Хебештрайт журналистам. В телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, украинский конфликт и приглашение Швейцарии на мирную конференцию в июне. "Федеральный канцлер подчеркнул важность максимально широкого участия мирового сообщества во встрече в Швейцарии", - добавил Хебештрайт. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240528/putin-1948944788.html

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