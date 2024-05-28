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Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sholts-1948988802.html
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2024
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:32
2024-05-28T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
олаф шольц
касым-жомарт токаев
казахстан
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Шольц сегодня созвонился в казахским президентом Токаевым", - сообщил Хебештрайт журналистам. В телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, украинский конфликт и приглашение Швейцарии на мирную конференцию в июне. "Федеральный канцлер подчеркнул важность максимально широкого участия мирового сообщества во встрече в Швейцарии", - добавил Хебештрайт. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240528/putin-1948944788.html
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в мире, россия, швейцария, украина, олаф шольц, касым-жомарт токаев, казахстан, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Олаф Шольц, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Германия
Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии

Шольц по телефону обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которого они обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер Шольц сегодня созвонился в казахским президентом Токаевым", - сообщил Хебештрайт журналистам.
В телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, украинский конфликт и приглашение Швейцарии на мирную конференцию в июне.
"Федеральный канцлер подчеркнул важность максимально широкого участия мирового сообщества во встрече в Швейцарии", - добавил Хебештрайт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаОлаф ШольцКасым-Жомарт ТокаевКазахстанГермания
 
 
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